Μετά το χατ-τρικ στη Λεωφόρο στο ντέρμπι του πρώτου γύρου, ο Λούκα Γιόβιτς έβαλε 4 γκολ αυτή τη φορά στον Παναθηναϊκό και ανέβασε την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον ΠΑΟΚ, στο +2 από τον Ολυμπιακό που έχει ματς λιγότερο, με το εμφατικό 4-0 στην OPAP Arena.

Το ντέρμπι άρχισε με τις δύο ομάδες να δείχνουν τη διάθεσή τους να επιτεθούν, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη τους τελική στο 2ο λεπτό με το άστοχο σουτ του Τσέριν, για να ακολουθήσει στο 3ο η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους με τον Λιούμπιτσιτς, το σουτ του οποίου επίσης έφυγε άουτ.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήθελε να πιέσει ψηλά και το έκανε, αυτή του Μάρκο Νίκολιτς όμως κατάφερε να πάρει το προβάδισμα από νωρίς. Στο 15′ ο Λιούμπιτσιτς πήρε τη μπάλα στη δεξιά πλευρά και έκανε τη σέντρα για τον Γιόβιτς, ο οποίος κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και με ωραία προβολή έγραψε το 1-0.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν πλέον μπροστά, οι «πράσινοι» όμως δεν επηρεάστηκαν και συνέχισαν να κάνουν το παιχνίδι τους, με τον Πελίστρι να προσπαθεί να απαντήσει στο 21′ με πλασέ αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε εύκολα. Πέντε λεπτά μετά ήταν η σειρά του Μπακασέτα να δοκιμάσει το πόδι του αλλά ο τερματοφύλακας της Ένωσης μπλόκαρε ξανά, με το παιχνίδι να έχει πολύ καλό ρυθμό.

Στο 30′ οι «κιτρινόμαυροι» βγήκαν μπροστά με τον Γκατσίνοβιτς που έκανε τη σέντρα από αριστερά και η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και βρήκε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού, με το «τριφύλλι» να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα επόμενα λεπτά και να φτάνει εύκολα έξω από την περιοχή του Στρακόσα, αλλά εκεί πάντα κάτι γινόταν λάθος.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μπενίτεθ έκανε την πρώτη αλλαγή βγάζοντας τον Ζαρουρί για να βάλει τον Παντελίδη και λίγα λεπτά μετά τον ακολούθησε ο Νίκολιτς με διπλή: Έξω οι Βάργκα και Λιούμπιτσιτς, μέσα οι Ζοάο Μάριο και Κοϊτά. Και από το επόμενο λεπτό άρχισε το show του Γιόβιτς…

Στο 57′, μετά την εκτέλεση φάουλ από δεξιά, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά και ο Σέρβος φορ νίκησε από κοντά τον Λαφόν για το 2-0, βάζοντας βάσεις νίκης για την ομάδα του. Μια νίκη που εξελίχθηκε σε θρίαμβο καθώς ο Γιόβιτς ήταν ασταμάτητος, χτίζοντας τη δική του παράδοση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στο 65′, μετά τη σέντρα του Κοϊτά, ο Ζοάο Μάριο κατέβασε και έκανε το πλασέ, η μπάλα κόντραρε στον Γεντβάι για να πάει στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Σέρβος φορ έκανε το 3-0 μέσα σε αποθέωση. Μια αποθέωση που έγινε ακόμη μεγαλύτερη στη συνέχεια καθώς «χτύπησε» ξανά.

Στο 79′ ο Ρότα έκανε τρομερή ενέργεια αποφεύγοντας δύο παίκτες και πάσαρε στον Γιόβιτς που πλάσαρε για το 4-0 με το 4ο του γκολ! Μια απίστευτη βραδιά για τον Σέρβο σκόρερ, ο οποίος αμέσως μετά, στο 80′, έφυγε στην πλάτη της άμυνας αλλά νικήθηκε αυτή τη φορά από τον Λαφόν, με τον Ρότα να στέλνει τη μπάλα άουτ στην επαναφορά χάνοντας τρομερή ευκαιρία για το 5-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα (83′ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς (56′ Κοϊτά), Γκατσίνοβιτς (74′ Ζίνι), Βάργκα (56′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς (84′ Μάνταλος).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας (81′ Σφιντέρσκι), Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι (81′ Κυριακόπουλος), Ζαρουρί (46′ Παντελίδης), Τεττέη.