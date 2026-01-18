Ο Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται στην OPAP Arena και παρακολουθεί από κοντά, όπως και ο Γιάννης Αλαφούζος, το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ, ο οποίος θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των «πράσινων», προσγειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και λίγες ώρες μετά βλέπει από κοντά σε δράση τη νέα του ομάδα.

Ο Αντίνο είναι κανονικά στη Νέα Φιλαδέλφεια και βρίσκεται στη σουίτα που έχει παραχωρηθεί στον Παναθηναϊκό και στην οποία είναι και ο Αλαφούζος μαζί με άλλα μέλη της διοίκησης και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο 20χρονος Αργεντίνος εξτρέμ θα περάσει τη Δευτέρα (19/1) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο για 4,5 χρόνια με τον Παναθηναϊκό και θα τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.