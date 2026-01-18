Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (18/) ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών με τον Παναθηναϊκό.

Ο 20χρονος Αργεντίνος εξτρέμ θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των «πράσινων» και στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δήλωσε ευτυχισμένος και έτοιμος να αφήσει την ψυχή του στο γήπεδο, λέγοντας πως αυτό είναι χαρακτηριστικό των Αργεντίνων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντίνο…

Για το πώς νιώθει για τη μεταγραφή του: «Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο (Κοτσόλη), τον προπονητή και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού».

Για το πόσο δύσκολη ήταν η μεταγραφή του: «Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έρθω και θα επαναλάβω οτι χαίρομαι που ειμαι στον Παναθηναϊκό, έναν τόσο μεγαλο σύλλογο».

Για το αν μίλησε με κάποιον συμπατριώτη του πριν συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό: «Ναι, μίλησα με τον Ταμπόρδα και μου είπε μερικά πράγματα για την πόλη εδώ, την Αθήνα».

Για την παρουσία των Αργεντίνων στον Παναθηναϊκό: «Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντινοί είναι γνωστοί για το ότι αφήνουν την ψυχή τους στον αγωνιστικό χώρο και το ίδιο θέλω να κανω κι εγώ».

Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό: «Οι στόχοι που έχουμε όλοι είναι ξεκάθαροι, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδας».