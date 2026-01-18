Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιλέγει 11άδα με Γιόβιτς και Βάργκα ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε θέση βασικού στον Πελίστρι.

Η Ένωση θέλει την πρώτη νίκη μέσα στο 2026 για να μη χάσει έδαφος στη μάχη του τίτλου και να ανέβει στην 1η θέση της βαθμολογίας εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι «πράσινοι», από την άλλη πλευρά, θέλουν το τρίποντο για να παραμείνουν στο κυνήγι της 4ης θέσης, με δεδομένο πως έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι 11άδες με τις οποίες παρατάσσονται στο ντέρμπι οι δύο ομάδες…

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ζαρουρί, Τεττέη.