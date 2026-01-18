Η Καλαμάτα νίκησε με 2-0 εκτός έδρας τον Παναργειακό για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και… πέταξε στο +7 από τον Πανιώνιο, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου στη Νέα Σμύρνη.

Μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας στο Νότιο Όμιλο της Super League 2, η «μαύρη θύελλα» έκανε ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της ανόδου στη Stoiximan Super League καθώς αύξησε τη διαφορά από τους «κυανέρυθρους».

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Παναργειακό, η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με κεφαλιά του Μάντζη, είχε δοκάρι στο 57′ σε εκτέλεση φάουλ του Μιράντα και έκανε το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με δυνατό σουτ του Τσορνομάζ στο 79′.

Γκέλα ο Πανιώνιος

Την ίδια ώρα που η Καλαμάτα έπαιρνε ακόμη ένα τρίποντο, ο Πανιώνιος έχανε δύο πολύτιμους βαθμούς μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου εντός έδρας. Οι Νεοσμυρνιώτες ήθελαν πολύ τη νίκη αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν και είναι πλέον στο -7 από την 1η θέση, με την υπόθεση-άνοδος να δυσκολεύει πολύ.

Βαθμολογία (17 αγωνιστικές)

Καλαμάτα 47 Πανιώνιος 340 Μαρκό 28 Athens Kallithea 25 Ολυμπιακός Β’ 24 Ελλάς Σύρου 24 Αιγάλεω 17 Ηλιούπολη 14 Χανιά 12 Παναργειακός 5

Η επόμενη αγωνιστική (18η)

Ελλάς Σύρου – Καλαματά

Πανιώνιος – Χανιά

Athens Kallithea – Ηλιούπολη

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω

Μαρκό – Παναργειακός