Η Καλαμάτα νίκησε με 2-0 εκτός έδρας τον Παναργειακό για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και… πέταξε στο +7 από τον Πανιώνιο, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου στη Νέα Σμύρνη.

Μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας στο Νότιο Όμιλο της Super League 2, η «μαύρη θύελλα» έκανε ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της ανόδου στη Stoiximan Super League καθώς αύξησε τη διαφορά από τους «κυανέρυθρους».

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τον Παναργειακό, η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό με κεφαλιά του Μάντζη, είχε δοκάρι στο 57′ σε εκτέλεση φάουλ του Μιράντα και έκανε το 0-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με δυνατό σουτ του Τσορνομάζ στο 79′.

Γκέλα ο Πανιώνιος

Την ίδια ώρα που η Καλαμάτα έπαιρνε ακόμη ένα τρίποντο, ο Πανιώνιος έχανε δύο πολύτιμους βαθμούς μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου εντός έδρας. Οι Νεοσμυρνιώτες ήθελαν πολύ τη νίκη αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν και είναι πλέον στο -7 από την 1η θέση, με την υπόθεση-άνοδος να δυσκολεύει πολύ.

Βαθμολογία (17 αγωνιστικές)

  1. Καλαμάτα 47
  2. Πανιώνιος 340
  3. Μαρκό 28
  4. Athens Kallithea 25
  5. Ολυμπιακός Β’ 24
  6. Ελλάς Σύρου 24
  7. Αιγάλεω 17
  8. Ηλιούπολη 14
  9. Χανιά 12
  10. Παναργειακός 5

Η επόμενη αγωνιστική (18η)

Ελλάς Σύρου – Καλαματά
Πανιώνιος – Χανιά
Athens Kallithea – Ηλιούπολη
Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
Μαρκό – Παναργειακός