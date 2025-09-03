O Φώτης Ιωαννίδης είναι πλέον παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, κι εμείς ζητήσαμε από έναν άνθρωπο που τον έζησε από πολύ κοντά όσο ο ποδοσφαιριστής έπαιζε στον Παναθηναϊκό, να μοιραστεί μαζί μας μια αδημοσίευτη ιστορία που να συνδέεται έντονα με τον (πρώην) αρχηγό του.



Ο Σταμάτης Γαρρής, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Παναθηναϊκού, μας διηγήθηκε το τι ειπώθηκε ανάμεσα στον ίδιο και τον Φώτη Ιωαννίδη όταν εκείνος επέλεξε να φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 7, την οποία είχαν φορέσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν από το σύλλογο, ανάμεσά τους και ο σπουδαίος Δημήτρης Σαραβάκος, ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό είδωλο.

«Καλοκαίρι 2021, δεύτερη χρονιά του Φώτη στην ομάδα. Ο Φώτης επιλέγει να αφήσει τη φανέλα με τον αριθμό 27, για να φορέσει αυτή με τον αριθμό 7. Σε μία προπόνηση στη Λεωφόρο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, κάθισα δίπλα του στον πάγκο, με πρόθεση να συζητήσουμε την επιλογή του. Ενιωσα πως βάζει τον εαυτό του σε μια συνθήκη σύγκρισης και υπερβολικής πίεσης, καθώς αυτό το νούμερο φορούσε ο κατά τη γνώμη μου καλύτερος ποδοσφαιριστής που είδα με τα μάτια μου να παίζει στον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Σαραβάκος, όπως και άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού από το παρελθόν. Του πρότεινα να επιλέξει ίσως ένα άλλο νούμερο για να μην υποστεί τις συνέπειες μιας τόσο “βαριάς” φανέλας» λέει ο Σταμάτης Γαρρής.

«Τότε ο Φώτης με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που τον διακρίνει σαν άνθρωπο γύρισε και μου είπε πως “Για εμένα είναι απλά ένας αριθμός όπως και οποιοσδήποτε άλλος. Αν ήταν ελεύθερο το 9 θα επέλεγα αυτό. Δε μου προκαλεί κανένα άγχος, καμία πίεση και θα μπορέσω να υποστηρίξω το βάρος της φανέλας χωρίς πρόβλημα.» εξηγεί και συνεχίζει «Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει μια θετική αυτοπεποίθηση, η οποία μόνο καλό μπορεί να προσφέρει στον ίδιο και στους γύρω του. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του και πείθει για την αξία του και τους γύρω του. Μπορεί να σου πει πως “εγώ θα παίξω μια μέρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να το πιστεύει και να κάνει κι εσένα να το πιστέψεις γιατί αν το καλοσκεφτείς, στη ζωή θα πας εκεί που κοιτάς.»

Η αλήθεια είναι πως ο Φώτης δικαιώθηκε. Πράγματι, έγραψε τη δική του ιστορία φορώντας τη φανέλα με τον αριθμό 7, αλλά μέσα από αυτό το σύντομο διάλογο, έδειξε τον χαρακτήρα του. Τίμησε τον αριθμό 7 και άνοιξε τα φτερά του για μια μεγάλη ομάδα του εξωτερικού μέχρι να τον δούμε σε μια ακόμη μεγαλύτερη. Μέσα από αυτή την ιστορία, η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά τον Φώτη και ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πως θα πετύχει όχι μόνο επειδή το αξίζει, αλλά πάνω από όλα επειδή το πιστεύει, κι αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προς την επιτυχία. Όσο για τον αριθμό της φανέλας που θα επιλέξει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας λέγεται πως είναι το 9- προσωπικά υποθέτω επειδή το 28 που φορούσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ήδη πιασμένο.