Η Γαλλία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στο Βέλγιο, στον πρώτο της αγώνα για τον 4ο όμιλο του EuroBasket 2025, όπως δείχνει και το 92-64 με το οποίο πήρε τη νίκη.

Ουσιαστικά η Γαλλία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χρειάστηκε το πρώτο δεκάλεπτο για να επιβάλει τον ρυθμό της. Με έμφαση στην άμυνα περιόρισε στους 10 πόντους το Βέλγιο και εξασφάλισε στο 10΄ μία διαφορά ασφαλείας, την οποία όχι μόνο συντήρησε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, αλλά την εκτόξευσε στους 27 πόντους στο 28΄ (43-70).

Από τους νικητές, που διακρίθηκαν για τον επιθετικό πλουραλισμό τους (σκόραραν και οι 12), οι Μπιλαλ Κουλιμπαλί και Έλι Οκόμπο σημείωσαν από 12 πόντους, ενώ από το Βέλγιο πάλεψε ο Χανς Βάνγουιν με 13.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 27-43, 49-70, 64-92

Βέλγιο (Γκιέργκια): Λεκόμτ 9, Μουέμα, Βανγούιν 13 (1), Σβαρτζ 8, Τούμπα 1, Μπακό 11, Βαν Βλιτ 3 (1), Λεντέγκεν, Βαν ντεν Έιντε 8 (2), Μενς 2, Γκουίσε 6.

Γαλλία (Φοτού): Φρανσίσκο 5 (1), Οκόμπο 12 (1), Χίφι 10 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 3 (1), Γιαμπουσέλε 11, Κορντινιέ 7 (1), Μαλεντόν 6, Τζαϊτέ 6, Ρισασέ 10 (2), Χόαρντ 3, Σαρ 7, Κουλιμπαλί 12.