Πρόσφατα κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Ιμάν Κελίφ, η 23χρονη Αλγερινή που έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 στην κατηγορία των -66 κιλών, αποσύρεται από την πυγμαχία και ότι η απόφαση αυτή ήρθε σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων και συζητήσεων γύρω από το φύλο της και το ζήτημα του υπερανδρογονισμού.

Η είδηση της αποχώρησής της ουσιαστικά κυκλοφόρησε από τον πρώην μάνατζέρ της, Νασέρ Γεσφάχ, ο οποίος δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Nice Matin: «Η Ιμάν δεν άφησε μόνο τη Νίκαια, άφησε τον κόσμο της πυγμαχίας». Ο Γεσφάχ τόνισε πως η ομάδα της στη Γαλλία δεν μπορούσε να της εξασφαλίσει επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ οι λίγες διεθνείς συμμετοχές της –με πιο πρόσφατη εκείνη στη Σιγκαπούρη– δεν ήταν αρκετές για να την καθιερώσουν στο επαγγελματικό επίπεδο.

Η ίδια όμως έχει απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για απόσυρσή της, χαρακτηρίζοντας την είδηση ψευδή και κακόβουλη. Παρά τις δηλώσεις του πρώην μάνατζέρ της ότι «έχει αφήσει τον κόσμο της πυγμαχίας», η Ιμάν Κελίφ διευκρίνισε πως η ακαδημία στη Νίκαια και το συμβόλαιό της εκεί αποτέλεσαν αντικείμενο παρανόησης και ότι ουδέποτε αποχώρησε πλήρως από το άθλημα. Τα δημοσιεύματα περί απόσυρσης τα χαρακτήρισε σα στόχο φίμωσης της αθλητικής της πορείας.

Προς το παρόν, η πυγμάχος συνεχίζει να προπονείται μεταξύ Αλγερίας και Κατάρ, κυρίως σε εθνικά κέντρα υψηλών επιδόσεων. Ωστόσο, οι μετακινήσεις της σχετίζονται πλέον περισσότερο με συμβόλαια χορηγιών παρά με αγώνες, γεγονός που δείχνει πως για την ώρα η καριέρα της περνάει μια περίεργη φάση.

Η Ιμάν Κελίφ έγινε σύμβολο για την Αλγερία όταν κατέκτησε το πρώτο της χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στην πυγμαχία γυναικών, νικώντας στον τελικό την Κινέζα Λιου Γιανγκ. Ωστόσο, η επιτυχία της συνοδεύτηκε από έναν τεράστιο σάλο καθώς οι αντίπαλοί της και μέρος του κοινού αμφισβήτησαν τη συμμετοχή της λόγω του ότι φέρεται να πάσχει από υπερανδρογονισμό, μια ιατρική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων ορμονών, όπως η τεστοστερόνη. Παρά τις αντιδράσεις, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε επιτρέψει τη συμμετοχή της, υποστηρίζοντας ότι πληρούσε όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Σε αυτή τη στήλη έχουμε αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα ρωτώντας τον γενετιστή Σαράντη Γκάγκο σχετικά με το φύλο της Αλγερινής πυγμάχου.

Ωστόσο το ζήτημα του υπερανδρογονισμού αναζωπυρώθηκε φέτος, όταν η Ιμάν Κελίφ αποκλείστηκε από το Eindhoven Box Cup στην Ολλανδία, καθώς δεν υποβλήθηκε –ή δεν πέρασε– τα υποχρεωτικά τεστ φύλου που επιβάλλει ο νέος κανονισμός της World Boxing χωρίς να διευκρινίστηκε τι από τα δυο συνέβη. Η απουσία της από τη διοργάνωση ενίσχυσε τις αμφιβολίες και προκάλεσε νέο κύμα αντιπαραθέσεων σχετικά με το αν και πώς πρέπει να αγωνίζονται γυναίκες αθλήτριες με υπερανδρογονισμό.

Σε κάθε περίπτωση η ιστορία της Ιμάν Κελίφ θυμίζει πως η διαδρομή ενός αθλητή δεν κρίνεται μόνο μέσα στο ρινγκ ή στο στάδιο, αλλά και από τις κοινωνικές και θεσμικές μάχες που καλείται να δώσει εκτός αυτών.