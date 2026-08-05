Απαντήσεις για τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης από τη Βρετανία που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη ζητούν οι Αρχές. Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει το βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τον 26χρονο κατηγορούμενο να μεταφέρει τη σορό αλλά και οι καταθέσεις ατόμων που τον γνωρίζουν.

Ο 26χρονος που βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. είχε δώσει δύο διαφορετικές εκδοχές. Αρχικά είπε στη σύζυγό του πως σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, γιατί «πίεζε τη σύζυγό του να αλλάξει θρησκεία», ενώ στη συνέχεια στην αστυνομία υποστήριξε πως τη βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι και την τοποθέτησε σε βαλίτσα για να μην «μπλέξει».

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις καταθέσεις και αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή τελέστηκε.

Το ταξίδι στην Ελλάδα, ο γάμος και η χριστιανική οργάνωση

Ο κατηγορούμενος είχε έρθει το 2016 στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, είχε πάει πρώτα στη Μόρια, στη συνέχεια ήρθε στην Αθήνα, έγινε μεταφραστής σε ανθρωπιστική οργάνωση, εκεί γνώρισε και τη γυναίκα του, ένα χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν.

Ο 26χρονος ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια.

Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί και ίδρυσε τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη προσφύγων.

«Δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν»

Νέα στοιχεία για το παρελθόν του 26χρονου Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, φέρνει στο φως δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του, Αλέινα Χολ, φέρεται να είχε εκφράσει από την αρχή σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση και τον γάμο της με τον 26χρονο Αφγανό.

Η θεία της Αλέινα Χολ δήλωσε στη Daily Mail ότι οι γονείς της είχαν αντιταχθεί στον γάμο της με τον Αχμαντζάι.

«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι’ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.