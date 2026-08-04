Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη σορό της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Οι καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και τα δεδομένα από το κινητό της γυναίκας οδήγησαν στη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού, ενώ η έρευνα εστιάζεται στο πραγματικό κίνητρο του εγκλήματος.

Η 38χρονη είχε πάει στο σπίτι του 26χρονου και της συζύγου του στο Κερατσίνι λίγο πριν χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η σύζυγος του 26χρονου, ο σύζυγός της φέρεται να σκότωσε τη 38χρονη, γιατί πίστευε ότι την επηρέαζε στις θρησκευτικές της πεποιθήσεις.

Ο 26χρονος όμως ενώπιον των Αρχών υποστήριξε κάτι τελείως διαφορετικό. Ο άνδρας είπε ότι τη βρήκε νεκρή και στη συνέχεια την τοποθέτησε μέσα στη βαλίτσα, ενώ της πήρε τις κάρτες για να μπορεί να αφαιρεί μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν αγγίξει περίπου το ύψος των 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια μάλιστα έστελνε μηνύματα από το κινητό της, προκειμένου να αποπροσανατολίσει τον κόσμο που την έψαχνε, λέγοντας ότι τη σκότωσε ένας τζιχαντιστής.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός στη βαλίτσα

Η στιγμή που ο 26χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της Βρετανίδας

Με απόλυτη ψυχραιμία κινήθηκε, σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο, ο 26χρονος Αφγανός ο οποίος φέρεται να μετέφερε μέσα σε βαλίτσα το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας τον καταγράφει να διασχίζει το κέντρο της Αθήνας με τη μεγάλη βαλίτσα, λίγες ώρες προτού την εγκαταλείψει στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός.

Το οπτικό υλικό θεωρήθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς αποτυπώνει τις κινήσεις του από διαμέρισμα στα Εξάρχεια έως το εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Κυψέλη. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσπάθησε να παραπλανήσει τόσο την αστυνομία όσο και το φιλικό περιβάλλον της γυναίκας, στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της μετά τον θάνατό της.

Η ταυτοποίηση του θύματος μέσω της Ιντερπόλ έφερε την ανατροπή και οδήγησε στον εντοπισμό του 26χρονου, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τη δολοφονία. Το βιντεοληπτικό υλικό, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, αποτυπώνει το χρονικό μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την Αθήνα και άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων για το πώς στήθηκε και πώς καλύφθηκε το έγκλημα.