Με απόλυτη ψυχραιμία κινήθηκε, σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο, ο 26χρονος Αφγανός που φέρεται να μετέφερε μέσα σε βαλίτσα το πτώμα της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας τον καταγράφει να διασχίζει το κέντρο της Αθήνας με τη μεγάλη βαλίτσα, λίγες ώρες πριν την εγκαταλείψει στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός.



Το οπτικό υλικό θεωρήθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς αποτυπώνει τις κινήσεις του από διαμέρισμα στα Εξάρχεια έως το εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Κυψέλη. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσπάθησε να παραπλανήσει τόσο την Αστυνομία όσο και το φιλικό περιβάλλον της γυναίκας, στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της μετά τον θάνατό της.

Η ταυτοποίηση του θύματος μέσω της Ιντερπόλ έφερε την ανατροπή και οδήγησε στον εντοπισμό του 26χρονου, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τη δολοφονία. Το βιντεοληπτικό υλικό, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, αποτυπώνει το χρονικό μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την Αθήνα και άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων για το πώς στήθηκε και πώς καλύφθηκε το έγκλημα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να αναλύουν κάθε λεπτομέρεια από τη διαδρομή της βαλίτσας και τις κινήσεις του κατηγορούμενου. Το συγκεκριμένο βίντεο θεωρείται πλέον ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας, καθώς ενισχύει την εικόνα της προμελετημένης προσπάθειας απόκρυψης της σορού.