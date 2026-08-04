Απαντήσεις για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη ζητούν οι Αρχές. Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι τελευταίες κινήσεις του 26χρονου που είναι ο βασικός κατηγορούμενος, με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως δεν σκότωσε την 38χρονη, αλλά τη βρήκε νεκρή.

Για τη δολοφονία της Βρετανίδας μίλησε το πρωί της Τρίτης 4/8 στο ERTnews ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, κάνοντας λόγο για σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως είπε, από τις πρώτες ημέρες είχε εκτιμήσει πως η λύση της υπόθεσης βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το θύμα. «Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε ακτίνα λίγων εκατοντάδων μέτρων, σε συνδυασμό με τα δακτυλικά αποτυπώματα της άτυχης Σκωτσέζας, αποτέλεσαν κρίσιμα εργαλεία για την ταυτοποίηση της σορού και την εξιχνίαση της υπόθεσης», δήλωσε.

Ο Γιώργος Τσούκαλης χαρακτήρισε την υπόθεση «ρουτίνας» για τα σημερινά δεδομένα της Ελληνικής Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι το ελληνικό FBI, όπως αποκαλείται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λειτουργεί πλέον με εξαιρετικά υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες, αντίστοιχες με εκείνες προηγμένων αστυνομικών υπηρεσιών του εξωτερικού.

«Θεωρεί πιθανό να υπήρξε και δεύτερο πρόσωπο που βοήθησε ή γνώριζε τι είχε συμβεί»

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις μετά τη σύλληψη του βασικού υπόπτου, ο Γιώργος Τσούκαλης εκτίμησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, τουλάχιστον ως προς τη μεταφορά της σορού. Όπως ανέφερε, η μεταφορά ενός ανθρώπινου σώματος μέσα σε βαλίτσα παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και, παρότι είναι πιθανό να πραγματοποιήθηκε από ένα άτομο, θεωρεί πιθανό να υπήρξε και δεύτερο πρόσωπο που βοήθησε ή γνώριζε τι είχε συμβεί χωρίς να ενημερώσει τις Αρχές.

Επίσης, υποστήριξε ότι το επικρατέστερο κίνητρο της δολοφονίας φαίνεται να είναι η ληστεία, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, χρησιμοποιήθηκε η τραπεζική κάρτα του θύματος για αναλήψεις χρημάτων μετά το έγκλημα.

Ο ιδιωτικός ερευνητής υποστήριξε ακόμα ότι τα τελευταία χρόνια τα τοπικά αστυνομικά τμήματα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν συχνά απαιτούνταν η συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Κλείνοντας ο Γιώργος Τσούκαλης τόνισε ότι η αυξημένη αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει όσους διαθέτουν κρίσιμες πληροφορίες να απευθύνονται έγκαιρα στις Αρχές, ακόμα και επώνυμα.

Όπως σημείωσε, όσο πιο άμεσα φτάνουν οι πληροφορίες στους αστυνομικούς, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα ερευνητικά μέσα και να εξιχνιαστούν γρήγορα σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις.