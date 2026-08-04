Νέα στοιχεία για το παρελθόν του 26χρονου Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, φέρνει στο φως δημοσίευμα της Daily Mail.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του, Αλέινα Χολ, φέρεται να είχε εκφράσει από την αρχή σοβαρές επιφυλάξεις για τη σχέση και τον γάμο της με τον 26χρονο Αφγανό.

Η σορός της Ρος είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

«Δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν»

Η θεία της Αλέινα Χολ δήλωσε στη Daily Mail ότι οι γονείς της είχαν αντιταχθεί στον γάμο της με τον Αχμαντζάι.

«Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, έχω ακούσει μόνο γι’ αυτόν. Μπορώ όμως να σας πω ότι ο αδελφός μου και η κουνιάδα μου δεν ήθελαν ποτέ να παντρευτούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 26χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα ως μετανάστης το 2016, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αργότερα παντρεύτηκε την Αμερικανίδα εθελόντρια.

Το ζευγάρι απέκτησε ένα παιδί και ίδρυσε τη χριστιανική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη προσφύγων.

Η σχέση με την Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος

Η 38χρονη Ρος συνεργαζόταν επίσης με χριστιανικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γνώριζε το ζευγάρι μέσα από τη δράση του.

Το διαμέρισμα όπου διέμενε στην οδό Ρεθύμνου ανήκε στην οργάνωση, ενώ ο Αχμαντζάι και η σύζυγός του φέρονται να διέθεταν κλειδιά, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα.

Η Ρος, με καταγωγή από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα, συμμετέχοντας ως εθελόντρια σε δράσεις για πρόσφυγες, αστέγους και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το βίντεο με τη βαλίτσα

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να είχε υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, ο 26χρονος καταγράφηκε να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας μια βαλίτσα και ένα σακίδιο.

Στη συνέχεια φέρεται να κατευθύνθηκε προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου εντοπίστηκε η σορός της 38χρονης και να επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα χωρίς τις αποσκευές.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της Ρος έγινε το βράδυ της 15ης Ιουλίου, όταν τηλεφώνησε σε στενή φίλη της. Ακολούθως, συγγενείς και φίλοι της άρχισαν να λαμβάνουν μηνύματα που θεώρησαν ασυνήθιστα, καθώς δεν ταίριαζαν στον τρόπο με τον οποίο συνήθιζε να επικοινωνεί.

Η κατάθεση της συζύγου του

Η έρευνα στράφηκε προς τον 26χρονο όταν η σύζυγός του ενημέρωσε την αστυνομία για ύποπτη συμπεριφορά του.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, το βράδυ της 15ης Ιουλίου διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής εντοπισμού τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος.

Όταν έγινε γνωστό ότι είχε εντοπιστεί η σορός της 38χρονης, η σύζυγος του 26χρονου εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το παιδί τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αχμαντζάι τής έδωσε 2.550 ευρώ και ένα νέο κινητό τηλέφωνο, όμως εκείνη τα παρέδωσε στην αστυνομία, θεωρώντας ότι ενδέχεται να είχαν αγοραστεί με χρήματα του θύματος.

Τι υποστήριξε ο 26χρονος

Ο Αχμαντζάι φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι βρήκε τη Βρετανίδα νεκρή στο μπάνιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χρημάτων, καθώς και το κινητό της τηλέφωνο για να στείλει μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μεταλλικό πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Ποιος είναι ο Σαρίφ Αχμαντζάι

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Αχμαντζάι διέσχισε πεζός το Πακιστάν, το Ιράν και την Τουρκία και έφτασε στη Λέσβο το 2016, ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να περάσει το Αιγαίο.

Στην Ελλάδα έμαθε αγγλικά, γνώρισε τη σύζυγό του, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και ασχολήθηκε με την πυγμαχία.

Μαζί με την Αλέινα Χολ ανέπτυξαν δράση υπέρ των προσφύγων, διοργανώνοντας διανομές τροφίμων, δωρεάν προπονήσεις πυγμαχίας για ασυνόδευτους ανήλικους και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ο κατηγορούμενος είχε αναφέρει στη σύζυγό του ότι είχε έρθει σε σύγκρουση με τη Ρος, επειδή εκείνη φέρεται να προσπαθούσε να τον πείσει να ενταχθεί σε πιο αυστηρή χριστιανική ομάδα.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, με τις Αρχές να εξετάζουν τις τελευταίες κινήσεις της 38χρονης, τα οικονομικά στοιχεία, τις επικοινωνίες μετά την εξαφάνισή της και το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας.