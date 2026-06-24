Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος της 29χρονης που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όπου έπειτα από έντονο διαπληκτισμό η γυναίκα φέρεται να τραυμάτισε τον σύντροφό της χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ωστόσο, παρουσιάζεται μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Η συνήγορος της 29χρονης, Μαργαρίτα Συμεωνίδου, υποστήριξε ότι η εντολέας της ήταν επί μακρόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και βρισκόταν σε κατάσταση ακραίου φόβου τη στιγμή του περιστατικού.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, η 29χρονη είχε δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από τον σύντροφό της, ενώ λίγες ημέρες πριν από το συμβάν εκείνος φέρεται να είχε επιχειρήσει να τη στραγγαλίσει.

Η δικηγόρος της υποστήριξε ακόμη ότι η κατηγορούμενη ενήργησε αμυνόμενη, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη ζωή της, επισημαίνοντας ότι ήταν η ίδια που κάλεσε το ΕΚΑΒ αμέσως μετά το περιστατικό.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες καλούνται να εξετάσουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο.