Οι ψίθυροι είχαν ξεκινήσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά το συμβάν και όλοι μιλούσαν για το ποιος ή ποιοι μπορεί να βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονική επίθεση κατά του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Πατρίς, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, αξιολογώντας όσα ακούγονταν στην τοπική κοινωνία, διαπίστωσαν ότι οι αναφορές δεν βασίζονταν μόνο σε εικασίες, αλλά και σε συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονταν με τις χρόνιες αντιπαραθέσεις στην περιοχή.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραφαν ένα άτυπο καθεστώς «μοιρασιάς» των βοσκοτόπων μεταξύ κτηνοτρόφων, ενώ γίνονταν αναφορές και για παράνομη βόσκηση σε ξένες περιουσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα και στην περιουσία του 49χρονου προέδρου του Απεσωκαρίου, προκαλώντας ζημιές.

Η τεχνολογία κατά πληροφορίες και τα στίγματα των τηλεφώνων «μίλησαν», όπως φαίνεται ότι μίλησαν και άνθρωποι που είναι πιθανόν να είδαν ή να άκουσαν κάτι την ημέρα που ο Αλέξανδρος χτυπήθηκε, αλλά να απειλήθηκαν για να μην μιλήσουν.

Το κρίσιμο στοιχείο το οποίο έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, το επίμαχο χρονικό διάστημα. Αυτή ακριβώς η εγγύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών φαίνεται πως αποτέλεσε βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας.

Ορισμένες πληροφορίες τονίζοντας ότι καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε και ένα βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενό του, πρόκειται για καταγραφή από κατοικία της περιοχής, η οποία δεν απεικονίζει πρόσωπα, αλλά κοπάδι προβάτων να κινείται σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Όσοι έχουν γνώση του υλικού εκτιμούν ότι εφόσον τα ζώα κινούνταν προς την κατεύθυνση που καταγράφεται, τότε το άτομο ή τα άτομα που τα συνόδευαν είναι πολύ πιθανό να βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και χρόνο με τον άτυχο πρόεδρο.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιοποιήθηκαν και τεχνολογικά μέσα που μπορούν να καταγράψουν την παρουσία, και κυρίως την κατά προσέγγιση απόσταση προσώπων από ένα συγκεκριμένο σημείο σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αστυνομική πηγή, «η περιοχή δεν είναι το κέντρο της Νέας Υόρκης με χιλιάδες διερχόμενους. Από εκεί περνούν ελάχιστοι και μόνο εφόσον έχουν λόγο». Η απομόνωση της περιοχής και ο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων που κινούνται σε αυτή θεωρούνται στοιχεία που ενίσχυσαν την έρευνα.

Τα τελευταία λεπτά του Αλέξανδρου Δασκαλάκη και τα όσα έγιναν

Για τις Αρχές, ιδιαίτερη σημασία έχει το οκτάλεπτο διάστημα από τις 11:22 έως τις 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου.

Πρόκειται για τα τελευταία λεπτά πριν ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης επιστρέψει στο σπίτι του, διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε καταγραφή του από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μέσα σε αυτά τα οκτώ λεπτά εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του.

Η δικογραφία σχηματίστηκε με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού και του ιατροδικαστικού πορίσματος. Το τελευταίο ήταν αυτό που περίμεναν οι αστυνομικοί και υποδείκνυε ότι η υπόθεση έπρεπε να διερευνηθεί ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι με γκλίτσα. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι την εντολή έδωσε ένας 57χρονος άνδρας, ενώ την εκτέλεσαν ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που εργαζόταν για την οικογένεια.

Τι όμως μεσολάβησε για να ζητήσει -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός να ασκηθεί βία στον 49χρονο; Ίσως, προηγήθηκε ένας πολύ σύντομος διαπληκτισμός, ελάχιστων λεπτών, που αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. σε μία από τις καθόδους τους στη Μεσσαρά, ενημερώθηκαν για το κλίμα τρομοκρατίας που συνέχιζε να υπάρχει, ακόμα και μετά τον θάνατο του 49χρονου, με στόχο να κλείσουν στόματα και η έρευνα να μην οδηγήσει πουθενά.

Η εξέλιξη αυτή χτύπησε καμπανάκι και φυσικά δεν πέρασε ανεκμετάλλευτη, καθώς οι αστυνομικοί που διερευνούσαν την υπόθεση, κατάφεραν να πάρουν στοιχεία που τους ενδιέφεραν για τη συνέχιση της έρευνάς τους.

Οι συλλήψεις

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα (του νόμου περί ζωοκλοπής, εύρεση μαγκούρων) το πρωί της Τετάρτης και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Οι έφοδοι της Αστυνομίας χθες νωρίς το πρωί έγιναν τόσο στο Απεσωκάρι, όσο και στη Βαγιωνιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε τουλάχιστον προφορικό επίπεδο, οι συλληφθέντες αρνούνται κατηγορηματικά την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του 59χρονου, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές- είχε αλλάξει αισθητά την εμφάνισή του, έχοντας ξυριστεί και υιοθετήσει διαφορετικό χτένισμα, σε βαθμό που αρχικά δεν θύμιζε στους αστυνομικούς το πρόσωπο που παρακολουθούσαν.

Παρόλα αυτά, οι αστυνομικοί γνώριζαν τις καθημερινές του κινήσεις και τον εντόπισαν νωρίς χθες το πρωί, όταν πήγε να αγοράσει καφέ σε καφενείο του χωριού του.

Όσον αφορά τον πατέρα -ηλικίας 57 ετών- και τον 32χρονο γιο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή είχαν συγκεντρώσει τις υποψίες κατοίκων της περιοχής.

Κατά το διάστημα που ακολούθησε, δεν έδωσαν αφορμές για περαιτέρω σχόλια, ενώ φέρονται να είχαν παραστεί τόσο στην κηδεία όσο και στο μνημόσυνο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις, η χήρα του 49χρονου είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για “θέατρο” που κάποιοι έπαιξαν, αφήνοντας αιχμές χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα.

Το όνομα του 32χρονου φερόμενου δράστη είχε εμπλακεί στον θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη στη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων, υπόθεση με πανελλαδικές διαστάσεις που έγινε αφορμή να μάθει η Ελλάδα τι είναι bullying, καθώς ο άτυχος νέος είχε βρεθεί νεκρός, ενώ πληροφορίες τότε ανέφεραν ότι είχε δεχτεί καθημερινό εκφοβισμό εντός της Σχολής.

Καθοριστική για την έναρξη της έρευνας -υπό το πρίσμα της εγκληματικής ενέργειας- αποδείχθηκε και μια σειρά πληροφοριών που έφτασαν στις Αρχές μέσω τριών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Τα e-mails, τα οποία εστάλησαν στις 18 Μαρτίου και στις 2 Απριλίου προς την Εισαγγελία Ηρακλείου, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού από στενό συγγενικό πρόσωπο του θύματος, περιείχαν συγκεκριμένα στοιχεία και κατεύθυναν την έρευνα προς πρόσωπα που τελικά βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Αν και αρχικά δεν αξιολογήθηκαν με τη βαρύτητα που αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι άξιζαν, αποτέλεσαν την αφετηρία για τη συγκέντρωση κρίσιμων πληροφοριών. Στο πρώτο μήνυμα αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το περιστατικό που έχει καταγραφεί ως ατύχημα βάσει αρχικών καταθέσεων, λανθασμένων από το Α.Τ. Φαιστού, το οποίο όμως κατά την κρίση μου και βάσει των πραγματικών περιστατικών ενδέχεται να συνιστά απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, ο 49χρονος πρόεδρος στο χωριό Απεσωκάρι τη μοιραία ημέρα ξεκίνησε για το χωράφι προκειμένου να πάει τοστ και καφέ στον εργάτη του, όμως δεν έφτασε ποτέ.

Ο καφές και η συσκευασία του τοστ βρέθηκαν ύστερα από μέρος σε αγροτικό δρόμο 200 μέτρα από το χωράφι, ενώ εκείνος όταν επέστρεψε σπίτι, έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Τα ευρήματα αυτά τα παρέδωσε στην Αστυνομία συγγενής και φίλος του 49χρονου, ο οποίος ήταν κι εκείνος που εκκίνησε όλες τις διαδικασίες, στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα στις Αρχές, αναφέροντας ότι δεν πρόκειται για ατύχημα.

Ο 49χρονος την ημέρα που δέχθηκε την επίθεση, όταν έφτασε στο σπίτι του, ζήτησε να μιλήσει στον φίλο του Σπύρο. Όμως δεν πρόλαβε, αφού άρχισε να αιμορραγεί η μύτη του και να βυθίζεται σε κώμα, χωρίς να προλάβει να πει στη σύζυγο και το παιδί του που ήταν μπροστά τι είχε συμβεί. Νοσηλεύτηκε εγκεφαλικά νεκρός από συντριπτικά χτυπήματα στο κεφάλι στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και κατέληξε στις 23 Μαρτίου.

Η εφημερίδα «Πατρίς» αποκάλυψε το θρίλερ για τον θάνατο του προέδρου στις 16 Απριλίου και η υπόθεση πέρασε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ μέχρι τότε τη χειριζόταν το Α.Τ. Φαιστού.

Εβδομάδες αργότερα το ιατροδικαστικό πόρισμα μιλούσε για «πιθανή ανθρωποκτονία», κάτι το οποίο άνοιξε τη «βεντάλια» των ερευνών μέχρι και τη χθεσινή επιχείρηση της Αστυνομίας.