Ένας άνδρας στην Κρήτη έμεινε έναν χρόνο στη φυλακή μέχρι να κριθεί αθώος, γιατί κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε στον μεθυσμένο αδελφό του, όταν τον έβαλε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, το περιστατικό έγινε τον Ιούνιο του 2025 στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές αδέλφια, 27 και 25 ετών, από το Πακιστάν, οι οποίοι ήταν μέσα σε αυτοκίνητο, τύπου κλούβα.

Τα αδέλφια είχαν πιει ρακές και βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν στη διαδρομή κάτι συνέβη ανάμεσα στα δύο αδέλφια και ο μικρότερος σε ηλικία βρέθηκε με χτύπημα στο κεφάλι από μεταλλικό γρύλο που υπήρχε μέσα στο αυτοκίνητο.

Ο 27χρονος είχε κριθεί, τότε, προσωρινά κρατούμενος και την Τρίτη, 9 Ιουνίου, κάθισε στο εδώλιο του ΜΟΔ Ηρακλείου με τις κατηγορίες της βαριάς σκοπούμενης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της οπλοχρησίας (γρύλος και μαχαίρι), της οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος, της επικίνδυνης οδήγησης λόγω κατανάλωσης οινοπνεύματος.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 27χρονου, Γιώργος Ζερβός, είπε ότι ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε ομόφωνα αθώος, πλην της κατηγορίας της επικίνδυνης οδήγησης για την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 23 μηνών. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του καθώς, όπως δήλωσε, από την ακροαματική διαδικασία αποδείχθηκε ότι ο 27χρονος δεν τέλεσε τις αποδιδόμενες πράξεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ζερβό, ο ισχυρισμός που προβλήθηκε είναι ότι ο 27χρονος προσπάθησε να βάλει τον μεθυσμένο αδελφό του πίσω στην κλούβα καθώς εκείνος ήθελε να φύγει λόγω μέθης, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του στον μεταλλικό γρύλο που είχε πίσω στο όχημα. Ισχυρίστηκε, δηλαδή, ότι το χτύπημα στο κεφάλι δεν έγινε σκόπιμα.