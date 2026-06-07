Ο τομέας όπου λειτουργεί η καθαριότητα του δήμου Θεσσαλονίκης, θρηνεί την απώλεια του 59χρονου συμβασιούχου εργαζομένου Θόδωρου Καρακόττα, ο οποίος απεβίωσε μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Ο εκλιπών, που απασχολούνταν στην αποκομιδή απορριμμάτων μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ, υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν από περίπου 15 ημέρες και έκτοτε, όπως αναφέρει το voria νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπανικολάου.

Την απώλεια έκανε γνωστή με δημόσια τοποθέτησή του ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Κώστας Φουντούκης, αναφέροντας στην προσωπική του ανάρτηση:

«Δυστυχώς ο συνάδερφος συμβασιούχος Καρακόττας Θεόδωρος πρόγραμμα δεν τα κατάφερε μετά από δύσκολη μάχη στην εντατική του Παπανικολάου, γεμίζοντας θλίψη τους συναδέρφους του στην νυχτερινή βάρδια αποκομιδής της εποπτείας της Σολωμού καθώς και όλους τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα».

Στο πλευρό της οικογένειας καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας βρισκόταν ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Λάζαρος Ζαχαριάδης, παρακολουθώντας την εξέλιξη της υγείας του.

Η διάσωση του αστέγου που είχε συγκλονίσει την πόλη

Ο Θόδωρος Καρακόττας είχε γίνει ευρύτερα γνωστός για την άμεση αντίδρασή του, όταν ως μέλος πληρώματος απορριμματοφόρου κατάφερε μαζί με συνάδελφό του να απεγκλωβίσει έναν άστεγο υπήκοο Ρουμανίας. Ο άνδρας βρισκόταν μέσα σε κάδο ανακύκλωσης και κατέληξε στο εσωτερικό του οχήματος κατά τη διάρκεια του αδειάσματος.

Για το περιστατικό αυτό, ο ίδιος ο Θόδωρος Καρακόττας είχε περιγράψει τη στιγμή που αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο δημαρχείο όπου ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης τους είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά του:

«Ήταν σοκαριστικό. Είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Αυτό που ζήσαμε ήταν τρελό… Ο άνθρωπος φώναξε και ευτυχώς η πρέσα ήταν στο σημείο που μπορούσε να σταματήσει».