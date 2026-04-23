Μια παραλίγο τραγωδία καταφέραν να αποτρέψουν οι εργαζόμενοι του δήμου Θεσσαλονίκης καταλαβαίνοντας εγκαίρως ότι μέσα σε έναν κάδο που οδηγήθηκε στην πρέσα του απορριμματοφόρου υπήρχε ένας άστεγος.

«Πέρασε το απορριμματοφόρο. Στη διαδικασία της ανύψωσης του κάδου ευτυχώς ξύπνησε ο άτυχος συμπολίτης μας, και το καλό είναι ότι λειτούργησε άμεσα το σύστημα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας» επεσήμανε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης Κώστας Φουντούκης.

«Αν ήταν μύλος κι όχι πρέσα, θα είχαμε χειρότερα» δήλωσε.

Ο άστεγος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί στο πόδι.

Τι αναφέρει για το περιστατικό ο δήμος Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του δήμου Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα σήμερα Πέμπτη 23/4 επί της Λ. Νίκης 69, στη διάρκεια της μηχανικής αποκομιδής υπέργειων κάδων από πλήρωμα και όχημα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων σημειώθηκε το εξής περιστατικό: Στη διαδικασία ανύψωσης και απόρριψης του περιεχομένου του κάδου απορριμμάτων εντός της χοάνης του απορριμματοφόρου, παρά την έντονη βροχόπτωση και κόπωση του πληρώματος, διαπιστώθηκε πως εντός του κάδου κοιμόταν άνδρας που κατά την διαδικασία της αποκομιδής έπεσε μέσα στο χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, εντός του οχήματος. Η ίδια ενημέρωση αναφέρει πως χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των εργαζομένων, διεκόπη άμεσα η αυτοματοποιημένη διαδικασία λειτουργίας του απορριμματοφόρου.

Όπως τονίζεται, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και η Ελληνική Αστυνομία και ο άνδρας, ρουμανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο όπου με βάση την τρέχουσα ενημέρωση, έχει υποστεί τραυματισμό σε ένα από τα κάτω άκρα.

Τέλος αναφέρεται πως το πλήρωμα του απορριμματοφόρου έδωσε την προβλεπόμενη κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα και αποχώρησε.