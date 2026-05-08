Ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης, Πάνος Σόμπολος, μίλησε σήμερα για το φονικό της Κρήτης και θυμήθηκε τη συγκλονιστική υπόθεση όπου ένας πατέρας σκότωσε στο δικαστήριο τον δράστη της δολοφονίας του γιου του.

«Όταν είδα αυτό το περιστατικό στο δελτίο ειδήσεων, μου ήρθε στο μυαλό το έγκλημα του γενειοφόρου – τη δεκαετία του 1980 – που σκότωσε μέσα στο δικαστήριο στον Πειραιά αυτόν που είχε σκοτώσει τον γιο του στην Κρήτη. Μπήκε με το πιστόλι μέσα στο Κακουργιοδικείο στον Πειραιά και πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη που είχε σκοτώσει τον γιο του. Έγινε μπροστά στους δικαστές. Είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο αυτό το έγκλημα γιατί έγινε στην Κρήτη η δολοφονία, έγινε η δίκη, καταδικάστηκε σε ισόβια και άσκησε έφεση.

Και επειδή τα πράγματα ήταν πολύ τεταμένα, η επανάληψη της δίκης, το δευτεροβάθμιο δηλαδή δικαστήριο, δεν έγινε στην Κρήτη, αλλά στον Πειραιά για να αποφευχθούν επεισόδια», είπε ο κ. Σόμπολος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Για την υπόθεση του θανάτου του 21χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης και τι περιμένει από εδώ και πέρα, ο κ. Σόμπολος απάντησε: «Εύχομαι ο Θεός να βάλει το χέρι του και να σταματήσει εδώ το αιματοκύλισμα. Το ελπίζω και πιστεύω οι σαστάδες – όπως λένε αυτούς που κάνουν τους σασμούς – να παρέμβουν και να σταματήσει το αιματοκύλισμα γιατί η βεντέτα δυστυχώς είναι το πιο βάρβαρο έθιμο που υπάρχει στην Κρήτη και πρέπει κάποτε να τελειώνει και να αφήσουμε τα δικαστήρια».

Ο κ. Σόμπολος έστειλε και το εξής μήνυμα: «Κάποτε θα πρέπει κυβέρνηση, αντιπολίτευση, όλοι… να παραμερίσουν το πολιτικό κόστος και να καθίσουν σε ένα τραπέζι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και η εκκλησία της Κρήτης και να ανοίξουν μία εκστρατεία κατά του βάρβαρου αυτού εθίμου που λέγεται βεντέτα».