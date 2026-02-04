Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο Πάνος Σόμπολος και μίλησε για τη μακρόχρονη πορεία του στη δημοσιογραφία, τις δύσκολες στιγμές που βίωσε και τις εικόνες που τον σημάδεψαν ανεξίτηλα.

Ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης αναφέρθηκε στα χιλιάδες περιστατικά εγκληματικότητας που έχει καλύψει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω δει χιλιάδες εγκλήματα, χιλιάδες δολοφονημένους. Όλο αυτό συνηθίζεται».

«Εκεί που δεν μπόρεσα εγώ να συνηθίσω είναι τα μικρά παιδιά. Σε ξεπερνάει αυτό, όσο κι αν έχεις συνηθίσει. Άμα βλέπεις κάθε λίγο και λιγάκι, το συνηθίζεις. Αλλά με τα μικρά παιδιά δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω», συμπλήρωσε ο Πάνος Σόμπολος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα τροχαία δυστυχήματα, περιγράφοντας εικόνες που, όπως είπε, τον στοίχειωσαν: «Με συγκλόνιζε όταν έβλεπα παιδάκια, και σε τροχαία. Να βλέπεις πολτοποιημένα παιδάκια μικρά, είναι συγκλονιστικό».

Η μάνα με τα 4 παιδιά στην Ηλεία

Αναφερόμενος στη φρικτή φωτιά στην Ηλεία το 2007 με τους 49 νεκρούς, είπε πως βρισκόταν στο σημείο κάνοντας ρεπορτάζ, χωρίς τηλέφωνο και χωρίς σήμα, καθώς είχαν κοπεί όλα λόγω της πυρκαγιάς.

«Όταν τέλειωσε η μετάδοση στο δελτίο ειδήσεων, ήρθε τρέχοντας ένας κάτοικος του χωριού Αρτέμιδα και με ρώτησε αν είδα μια μάνα με τα 4 παιδιά της. Προσπάθησα να τον ενθαρρύνω και του είπα ότι όλοι προσπαθούν να κρυφτούν για να γλιτώσουν από τη φωτιά», είπε ο κ. Σόμπολος.

«Την επόμενη ημέρα, όμως, ήρθε τρέχοντας ένας άλλος κάτοικος του χωριού και είπε ότι πίσω από τον λόφο υπάρχει κάποιο άτομο καμένο. Πήγαμε με την αστυνομία να δούμε τι γίνεται και βλέπουμε από μακριά έναν όγκο», είπε αρχικά και συνέχισε: «Ήταν το συγκλονιστικότερο θέαμα που είδα ποτέ στη ζωή μου». Η μάνα ήταν γονατιστή στο έδαφος και είχε στην αγκαλιά της ένα μωρό από τη μία κι ένα από την άλλη και στη μέση το μικρότερο. Το θέαμα αυτό συγκλονιστικότατο και σκέφτηκα ότι ο κύριος χθες μου είπε για τέσσερα παιδιά και σκέφτηκα ότι το ένα τουλάχιστον γλίτωσε».

«Κοιτώντας όμως γύρω είδα ακόμα ένα παιδί καμένο, το μεγαλύτερο περίπου 12 ετών. Προσπαθούσε να σκαρφαλώσει κάπου για να σωθεί», κατέληξε ο κ. Σόμπολος.

Η ανατριχιαστική ιστορία από την Αλβανία

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, περιέγραψε μάλιστα μια στιγμή που τον σημάδεψε από την Αλβανία.

«Θυμάμαι στις παρατράπεζες στην Αλβανία, όταν είχαμε πάει τότε, επί Μπερίσα, που γινόταν ένας χαμός στην Αλβανία. Με τα καλάζνικοφ στα χέρια όλοι οι Αλβανοί, άλλος να πυροβολεί εδώ, άλλος να πυροβολεί εκεί.

Ήμουν έξω από το Προξενείο στο Αργυρόκαστρο και καθόμουν και σημείωνα τι θα πω στο δελτίο. Τι θα πω στο πεζούλι. Και εκείνη τη στιγμή, ακούω να έρχονται δίπλα μου, στον τοίχο να χτυπάνε από εδώ σφαίρα από εκεί σφαίρα, από πάνω σφαίρα. Και ευτυχώς καμία από αυτές δεν με πέτυχε, γλίτωσα», περιέγραψε ο δημοσιογράφος.

Όπως εξομολογήθηκε, τέλος, ο Πάνος Σόμπολος το τίμημα της επαγγελματικής του αφοσίωσης ήταν μεγάλο, καθώς δεν έβλεπε την οικογένειά του.