Τα όσα είπε με τον 89χρονο πιστολέρο αποκάλυψε το πρωί της Τετάρτης 29/4 ο οδηγός του ταξί που τον μετέφερε στον ΕΦΚΑ όπου πραγματοποίησε την πρώτη επίθεση με την καραμπίνα. Περιγράφοντας ότι ήταν χαλαρός ο άνδρας τόνισε ότι ο κατηγορούμενος του είπε πως μετά θα πήγαινε στην Πάτρα.

Όπως επεσήμανε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο οδηγός ταξί ο 89 ετών δράστης «ήταν σε κατάσταση χαλαρή», ενώ σε ερώτηση που του έγινε για το εάν του έκανε εντύπωση που φορούσε βαρύ ρουχισμό ενώ είχε ζέστη απάντησε: «Αυτός έτσι πάντα ντυνόταν».

«Ήταν χαλαρά. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε» είπε.

«Θα πήγαινε να δει έναν φίλο και μετά θα πήγαινε Πάτρα» σημείωσε ο οδηγός ταξί και όταν ερωτήθηκε για το εάν του είπε ότι θα γίνει πρώτο θέμα στις εφημερίδες απάντησε: «Όχι, εμένα δεν μου έλεγε τέτοια».