Με σκυμμένα κεφάλια, φορώντας αλεξίσφαιρα και κουκούλες, οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και το «μπαλάκι» ευθυνών για τον θάνατο της 19χρονης να συνεχίζεται.

Ύστερα από μαραθώνιες απολογίες ενώπιον του ανακριτή, και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, κακούργημα ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και σε άλλα επίπεδα.

Οι απολογίες

«Δεν γνωρίζω την 19χρονη. Εγώ πήγα στο δωμάτιο επειδή με κάλεσε ο 23χρονος. Είχα ναρκωτικές ουσίες, αλλά όχι επειδή κάνω διακίνηση. Η Μυρτώ μίλαγε στο τηλέφωνο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα. Κάποια στιγμή κι ενώ είχε κάνει χρήση, κάθισε στο κρεβάτι κι άρχισε να έχει σπασμούς. Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Όταν είδα ότι δεν είναι καλά, πήρα το ΕΚΑΒ».

«Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και την είδα να παθαίνει σπασμούς. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν», κατέθεσε ο 23χρονος κατηγορούμενος.

«Υπάρχει ηχητικό που αποδεικνύεται ότι εγώ μίλησα και κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό του 23χρονου. Εγώ κουβάλησα την Μυρτώ κάτω για να επισπεύσω την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασα με το παλτό της», προσθέτει στην κατάθεσή του ο 26χρονος.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο 22χρονος, ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία σχέση με την κοπέλα.

«Γνωρίζω τον 26χρονο, αλλά δεν πήγα στο ξενοδοχείο για να τους βρω. Έμενα σε άλλο δωμάτιο και πήγα για άλλο πρόσωπο που διέμενε εκεί. Μου χτύπησαν την πόρτα γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είδα ότι η κοπέλα δεν ήταν καλά. Περίμενα το ΕΚΑΒ, ήμουν εκεί, δεν έφυγα».

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στη Μυρτώ

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι τον δικό τους άγγελο.

«Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα της ζωής μου, σήμερα δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, έχω την κηδεία του παιδιού μου. Αλλά έχω και το γάμο του σήμερα. Έχω και το γάμο του. Την έντυσα νυφούλα χτες το βράδυ, της λέω ‘’Μυρτούλα μου, ζωούλα μου μ’ εξαπάτησες. Μ’ εξαπάτησες παιδί μου της λέω’’», είπε ο πατέρας της.