Ένα ηχητικό ντοκουμέντο ήρθε στο φως και σε αυτό ακούγεται η άτυχη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας να φωνάζει στον 45χρονο Ιταλό να της ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μία 30χρονη γυναίκα από την Αιθιοπία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη τα ξημερώματα, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Είχε πέσει από τον 4ο όροφο της πολυκατοικίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. και το ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν στις 4:38 τα ξημερώματα, ενώ έχει προσαχθεί ένας Ιταλός με τον οποίο ήταν η γυναίκα πριν εντοπιστεί νεκρή. Ο ίδιος φαίνεται να έχει πει στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και έκλεισαν ραντεβού στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που μίσθωσε μέσω Airbnb. Το διαμέρισμα αυτό είναι στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει ο Ιταλός, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους και έδιωξε τη γυναίκα από το διαμέρισμά του. Αυτή στη συνέχεια φαίνεται να ανέβηκε στον από πάνω όροφο και υπό άγνωστες συνθήκες να έπεσε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, με τραγικό αποτέλεσμα.

Ο ίδιος έδειξε και κάποιες αμυχές που είχε στο πρόσωπο και το σώμα του, λέγοντας ότι προέρχονται από την επίθεση της γυναίκας εναντίον του.

Ο 45χρονος Ιταλός κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και η προσαγωγή του αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη, ενώ οι αστυνομικοί επιχειρούν να ταυτοποιήσουν την άγνωστη γυναίκα.

Νεαρός ένοικος της πολυκατοικίας είπε σε τηλεοπτικές του δηλώσεις: «Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάσει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση.

Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα κατάλαβα μόνο τι έλεγε. Μιλούσαν στα αγγλικά. “Open, I’m sorry, come back”. (Άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω). (σ.σ. Ακουγόταν) μουρμούρα μέσα από τα δόντια. “Baby open, I’m sorry, come back”. (Μωρό μου, άνοιξε, συγγνώμη, έλα πίσω). Εγώ αυτό διέκρινα στην αγγλική γλώσσα.

Ο άνδρας δεν διέκρινα τι έλεγε, δεν ξέρω τι δουλειά έχουν εδώ ή ποιοι είναι; Συνιδιοκτήτης είμαι, επειδή το έχει οικογενειακό μέλος το διαμέρισμα. Δεν ξέρω πότε ήρθαν. Ξύπνησα τα ξημερώματα στις 04:20 από κραυγές. Κανονικά θα ξύπναγα στις 05:00 για να αναχωρήσω για ταξίδι, αλλά αναβλήθηκε. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω ποια είναι η γυναίκα. Σπανίως διαμένω εδώ, έρχομαι πολύ σπάνια, παρόλο που είναι δικό μας».