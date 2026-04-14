Άγνωστοι εισέβαλαν στο σχολικό συγκρότημα του 5ου Γυμνασίου και Λυκείου Γλυφάδας, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν 8.000 ευρώ από το γραφείο του διευθυντή και έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ προχώρησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς.



Συγκεκριμένα, έσπασαν πόρτες και έπιπλα, άδειασαν 20 πυροσβεστήρες στους χώρους του σχολείου και πέταξαν μπογιές στους τοίχους, αφήνοντας πίσω τους εικόνες απόλυτου χάους.

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών. Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιο φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις» δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου.



Του συμβάντος -που έγινε αντιληπτό το μεσημέρι της Τρίτης του Πάσχα- έχει επιληφθεί και ο δήμος Γλυφάδας, έχοντας ενεργοποιήσει τον μηχανισμό για την αποκατάσταση των φθορών. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.



Δείτε το βίντεο: