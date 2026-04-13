Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τη σύλληψη της 48χρονης influencer και γυμνάστριας, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στο Κορωπί, έπειτα από καταδίωξη από αστυνομικούς.

Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η κατηγορούμενη αναμένεται να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται τόσο με την οδήγηση όσο και με την κατοχή ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι μετρήσεις αλκοτέστ έδειξαν επίπεδα 0,72 και 0,73 mg/l, τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 0,24 mg/l. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της νομοθεσίας, όταν η μέτρηση ξεπερνά τα 0,60 mg/l προβλέπεται άμεση σύλληψη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της περίπτωσης.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να κινείται επικίνδυνα στην οδό Ηφαίστου στο Κορωπί. Όταν της έγινε σήμα να σταματήσει, εκείνη δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, η οποία ολοκληρώθηκε σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά της, οι Αρχές εντόπισαν 78 αναβολικά δισκία, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού, λόγω της κατοχής των συγκεκριμένων ουσιών.

Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν πραγματοποιήθηκε άμεσα, καθώς πήρε αναβολή και αναμένεται να εξεταστεί την ερχόμενη Τετάρτη.