Στη σύλληψη μιας 48χρονης influencer και γυμνάστριας προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου στο Κορωπί, έπειτα από καταδίωξη που προκάλεσε έντονη κινητοποίηση της αστυνομίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα της 48χρονης να κινείται με επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Άμεσα σήμανε συναγερμός και ακολούθησε καταδίωξη, η οποία ολοκληρώθηκε σε πρατήριο καυσίμων, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις κατέγραψαν επίπεδα 0,79 και 0,73 mg/l, τιμές που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο, επιβεβαιώνοντας την επικίνδυνη κατάστασή της τη στιγμή της οδήγησης.

Παράλληλα, η έρευνα στο όχημα αποκάλυψε την ύπαρξη 78 αναβολικών δισκίων, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία σοβαρή διάσταση στην υπόθεση. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ εξετάζεται περαιτέρω η προέλευσή τους και η πιθανή χρήση ή διακίνησή τους.

Η 48χρονη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, όπου αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.