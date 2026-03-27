Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος στην Παλλήνη, όπου ένας 55χρονος οδηγός ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας μαζί του τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, όταν ο οδηγός, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι διενήργησαν έλεγχο αλκοόλης στους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο 55χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, γεγονός που οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο όχημα επέβαιναν τα παιδιά του, τα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένα σε σοβαρό κίνδυνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.