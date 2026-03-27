Συνελήφθη, το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, στην περιοχή της Παλλήνης, 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, ενώ στο όχημά του επέβαιναν τα ανήλικα παιδιά του ηλικίας 10 και 12 ετών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και έκθεση.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Παλλήνης, συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Αστυνομικοί του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού, πραγματοποίησαν έλεγχο αλκοόλης στους εμπλεκόμενους οδηγούς από τον οποίο προέκυψε ότι ο 55χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.