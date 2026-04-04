Η άγρια δολοφονία της 59χρονης Μαρίας Κιοσέ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της υπό συνθήκες που δείχνουν εγκληματική ενέργεια.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό ως δολοφονία, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να δείχνουν ότι το θύμα υπέστη ασφυκτικό θάνατο από λουρί που της είχε τυλιχθεί στον λαιμό, σε χώρο όπου δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια παραβίασης της εισόδου, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές να εξετάζουν αν γνώριζε ή άνοιξε την πόρτα στον δράστη.

Το εξωτερικό συνεργείο ερευνών της εκπομπής «Φως Τούνελ» βρέθηκε στη γειτονιά και κατέγραψε μαρτυρίες που προσθέτουν νέα κομμάτια στο παζλ.

Γειτόνισσά της, που διαμένει ακριβώς δίπλα, ανέφερε πως η άτυχη γυναίκα είχε μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή: «Είχε αγοράσει τα δύο σπίτια και από τον Σεπτέμβριο έκανε εργασίες ανακαίνισης. Στο μπροστινό μένει ο αδερφός της. Την είδα την Κυριακή και μου είπε πως θα έφευγε τη Δευτέρα το απόγευμα για Γερμανία. Το πρωί, γύρω στις δέκα με έντεκα, ήρθε μία φίλη της και προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της αλλά δεν απαντούσε. Εκείνη ειδοποίησε την Αστυνομία και έτσι μάθαμε τι είχε συμβεί. Το βράδυ φυσούσε πολύ και δεν άκουσα τίποτα, ούτε φωνές ούτε φασαρία, αν και ήμουν ξύπνια όλη νύχτα. Ήταν μόνη της εδώ. Το καλοκαίρι είχαν έρθει συγγενείς της, αλλά τώρα δεν είχε κανέναν».

«Το σπίτι ήταν κλειστό από παντού»

Η ίδια έμαθε για τον θάνατό της το απόγευμα της Δευτέρας, όταν είδε την κινητοποίηση της Αστυνομίας:

«Μία γυναίκα 59 ετών, σοβαρή και αξιοπρεπής. Ζούσε στη Γερμανία και είχε επιχειρήσεις εκεί. Αυτήν τη φορά είχε έρθει για λίγες ημέρες, καθώς είχε κάνει μία επέμβαση στα μάτια και θα την εξέταζε ο γιατρός της. Σκόπευε να μείνει μόνο τρεις ημέρες και να επιστρέψει. Είχε απλώσει ρούχα και δεν πρόλαβε ούτε να τα μαζέψει. Το σπίτι ήταν κλειστό από παντού».

Μία άλλη γειτόνισσα δίνει διαφορετική εκδοχή για τον λόγο της επίσκεψής της στην Ελλάδα: «Είχε έρθει, απ’ όσο γνωρίζω, για το μνημόσυνο του γιου της στην Καβάλα… και δεν πρόλαβε».

Κάτοικος από την απέναντι πολυκατοικία δήλωσε πως δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά το γεγονός ότι το διαμέρισμά της βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Την ίδια στιγμή, μία περαστική γυναίκα που μένει στη γειτονιά, συγκλονισμένη αναρωτιέται: «Πώς μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο; Να την σκοτώσουν μέσα στο ίδιο της το σπίτι».

Τι δήλωσε ο Όθωνας Παπαδόπουλος, δικηγόρος του αδερφού της 59χρονης που βρέθηκε στο διαμέρισμα