Στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια και συγκεκριμένα σε στραγγαλισμό, εντοπίζει ο ιατροδικαστής στην υπόθεση θανάτου 59χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα επί της οδού Αρριανού, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε γυμνή από τη μέση και πάνω, ενώ στον λαιμό της ήταν τυλιγμένη ζώνη. Αν και αρχικά εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, η ιατροδικαστική εκτίμηση απέκλεισε αυτό το σενάριο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία. Μετά τη διαπίστωση αυτή, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Η 59χρονη δεν διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς ζούσε στη Γερμανία, ωστόσο φέρεται να είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του συγκεκριμένου διαμερίσματος, όπου εντοπίστηκε νεκρή.

Στη γυναίκα θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ενώ ζητήθηκαν και τοξικολογικές εξετάσεις. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης καταθέσεων από άτομα που τη γνώριζαν.