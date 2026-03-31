Πολλά είναι τα ερωτήματα των Αρχών για την 59χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ημίγυμνη και έχοντας μία ζώνη στον λαιμό της.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με όλες τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να οδηγούν σε εγκληματική ενέργεια ενώ σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα και τη βρήκαν νεκρή

Η γυναίκα ήταν κάτοικος Γερμανίας και είχε πρόσφατα αγοράσει ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη όπου και εντοπίστηκε νεκρή.

Μία φίλη της, την έψαχνε και ανήσυχη που δεν την έβρισκε, ειδοποίησε την αστυνομία. Έτσι οι αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα, έσπασαν την πόρτα και βρήκαν τη γυναίκα ημίγυμνη στο κρεβάτι, με μια ζώνη στο λαιμό.

Ήταν τυλιγμένη με κουβέρτες

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να βρέθηκε τυλιγμένη με κουβέρτες στο κρεβάτι της, ενώ γύρω από το λαιμό της έφερε μία ζώνη.

Κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ, είπαν ότι συχνά έβλεπαν κόσμο να κάνει εργασίες ή να πηγαινοφέρνει πράγματα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, χωρίς ωστόσο κάτι το ύποπτο.