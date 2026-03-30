Στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης μπαίνει και πάλι η υπόθεση του πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Εφετών δεν επικύρωσε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που ζητούσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών ζητώντας περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού, που δεν συναίνεσε με την αρχειοθέτηση που ζητούσε η συνάδελφός του πρώτου βαθμού, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η υποχρέωση ή μη του κ. Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εισαγγελέας Πρωτοδικών που χειρίστηκε την υπόθεση πρότεινε να τεθεί στο αρχείο όταν προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, δύο γνωμοδοτήσεις που για το θέμα, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών αξιολογώντας τα στοιχεία που εισέφερε ο κ. Παναγόπουλος φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων με αποτέλεσμα να θέσει στο αρχείο τη δικογραφία. Έτσι, η δικογραφία εστάλη στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να επικυρώσει την αρχειοθέτηση κάτι που, ωστόσο, δεν έγινε.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας με αφορμή πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν αδήλωτα ποσά που ξεπερνούσαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.