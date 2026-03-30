Μία υπόθεση-θρίλερ αποκαλύφθηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί γυναικών σε προχωρημένη σήψη εντός δωματίου διαμερίσματος, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Ζωγράφου που αργά το απόγευμα της Κυριακής μπήκαν στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να ερευνήσουν πληροφορίες για την εξαφάνιση δύο γυναικών, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπίστωσαν ότι ένα από τα δωμάτια του σπιτιού ήταν χτισμένο με δομικά υλικά και σφραγισμένο με στόκο, κάτι που τους κίνησε σε υποψίες. Προχώρησαν στο γκρέμισμα του πρόχειρου σφραγίσματος και εκεί διαπίστωσαν ότι οι δύο γυναίκες, τα ίχνη των οποίων είχαν εξαφανιστεί για μήνες, κείτονται νεκρές τα κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Πρόκειται για μητέρα και κόρη, οι οποίες βρήκαν τον θάνατο υπό άγνωστες συνθήκες, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει θέσει υπό κράτηση τον γιο και αδερφό, που μάλλον έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Η μητέρα ήταν 91 ετών, 56 ετών η κόρη και 54 ετών είναι ο γιος που έχει προσαχθεί.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες, όταν στο ΑΤ Ζωγράφου πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον της οικογένειας ανέφεραν ότι οι δύο γυναίκες είναι εξαφανισμένες εδώ και μήνες και φοβούνται για τη ζωή τους.