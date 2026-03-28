Άγρια συμπλοκή έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε νυχτερινό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλαν στον χώρο και πετούσαν αντικείμενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 5 τα ξημερώματα ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά εισέβαλαν σε νυχτερινό μαγαζί στην οδό Ολύμπου πετώντας αντικείμενα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου ενώ η αστυνομία προχώρησε και σε δύο προσαγωγές.