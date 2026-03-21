Τροχαία: Ειδική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από 38 οδηγούς. Η επιχείρηση έγινε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων σε προάστια της Δυτικής Αττικής.

Ειδική τροχονομική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το τελευταίο διήμερο για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Ο.Π.Κ.Ε., Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 207 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 89 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 13 άδειες κυκλοφορίας, 38 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 7 οχήματα.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.