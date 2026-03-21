Βαρύτατη είναι η δικογραφία σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση σε Κολωνάκι, Ελληνικό και Γλυφάδα.

Θυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη μαζί με μία ακόμη υπάλληλό του, ενώ η δικογραφία σε βάρος τους αφορά τα κατά περίσταση αδικήματα της διακίνησης έργων τέχνης, απάτης, πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία αρχαιοτήτων.

Ο πασίγνωστος γκαλερίστας νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Μαρτίου οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να του ασκηθεί η ποινική δίωξη και να πάρει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες όταν και έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία η είδηση της σύλληψης του, πλήθος πολιτών έχει επικοινωνήσει με την ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να εκφράσει αμφιβολίες για τα έργα τέχνης που έχει αγοράσει από τον πασίγνωστο γκαλερίστα και να ζητήσει οδηγίες για το πως μπορεί να κινηθεί για να πιστοποιηθεί η γνησιότητα τους.

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 190.000 ευρώ σε μετρητά, εκατοντάδες πλαστοί πίνακες ζωγραφικής που αποδίδονται σε κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους, ενώ τόσο το Ευαγγέλιο όσο κάποια άλλα ευρήματα (πέντε αμφορείς και δύο βυζαντινές εικόνες) είναι αυθεντικά και υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τον δημιουργό τους, ενώ την ίδια στιγμή η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος δέχεται ήδη κλήσεις από γνωστά πρόσωπα που είχαν πραγματοποιήσει αγορές από τη συγκεκριμένη γκαλερί και ζητούν διευκρινίσεις.

Παράλληλα, ειδικοί εμπειρογνώμονες συνεχίζουν να εξετάζουν διεξοδικά τα κατασχεθέντα αντικείμενα, με στόχο την πλήρη καταγραφή τους και τη διαπίστωση πιθανών στοιχείων πλαστότητας ή αλλοίωσης.

Τα πορίσματα των ελέγχων αυτών αναμένεται να συμπεριληφθούν στην ποινική δικογραφία, η οποία θα καθορίσει τις κατηγορίες που ενδέχεται να απαγγελθούν τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Ανάμεσα στα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης περιλαμβάνεται και χρηματικό ποσό που φτάνει περίπου τις 200.000 ευρώ, το οποίο εντοπίστηκε στους χώρους της επιχείρησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τη νομιμότητα της προέλευσής του, αναζητώντας ενδεχόμενες διασυνδέσεις με αγοραπωλησίες έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων.

Το σπάνιο Ευαγγέλιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο είχε παρουσιαστεί από τον ίδιο σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντάς το ως «μουσιακό αριστούργημα».

Για το συγκεκριμένο αντικείμενο, που είχε προβληθεί και μέσω διαδικτύου, η γκαλερί ανέφερε ότι «ήδη έπραξε τα δέοντα», παραδίδοντάς το στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξεταστούν η αυθεντικότητα, η χρονολόγηση και η δυνατότητα απόκτησής του από το ελληνικό Δημόσιο.

Η εταιρεία σημειώνει ότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο γνώστη για θρησκευτικά αντικείμενα, ενώ διευκρινίζει πως οι πίνακες που εντοπίστηκαν στις αποθήκες αποτελούν προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και δεν προορίζονταν για εμπορική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), τα έργα προέρχονται από κληρονομιά των γονέων του και βρίσκονται στην κατοχή του εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

«Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη», αναφέρει η εταιρεία.