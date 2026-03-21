Ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, καθώς αναμένεται σήμερα, Σάββατο, να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από εκτεταμένη επιχείρηση των Αρχών στους επαγγελματικούς του χώρους.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε μεγάλο αριθμό έργων τέχνης και σημαντικά χρηματικά ποσά, ανοίγοντας ένα πολυσύνθετο φάκελο.

Στην γκαλερί που διατηρούσε στο Κολωνάκι, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων αμφορείς, βυζαντινές εικόνες, έργα τέχνης, εκκλησιαστικά κειμήλια, αλλά και μετρητά.

Ευρήματα και έρευνα για πλαστά έργα

Σε αποθηκευτικό χώρο στο Ελληνικό, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν περίπου 200 πίνακες που εκτιμάται ότι είναι πλαστοί, προερχόμενοι τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους καλλιτέχνες.

Οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τον δημιουργό τους, ενώ την ίδια στιγμή η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος δέχεται ήδη κλήσεις από γνωστά πρόσωπα που είχαν πραγματοποιήσει αγορές από τη συγκεκριμένη γκαλερί και ζητούν διευκρινίσεις.

Παράλληλα, ειδικοί εμπειρογνώμονες συνεχίζουν να εξετάζουν διεξοδικά τα κατασχεθέντα αντικείμενα, με στόχο την πλήρη καταγραφή τους και τη διαπίστωση πιθανών στοιχείων πλαστότητας ή αλλοίωσης.

Τα πορίσματα των ελέγχων αυτών αναμένεται να συμπεριληφθούν στην ποινική δικογραφία, η οποία θα καθορίσει τις κατηγορίες που ενδέχεται να απαγγελθούν τόσο στον ίδιο όσο και σε άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Ανάμεσα στα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης περιλαμβάνεται και χρηματικό ποσό που φτάνει περίπου τις 200.000 ευρώ, το οποίο εντοπίστηκε στους χώρους της επιχείρησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τη νομιμότητα της προέλευσής του, αναζητώντας ενδεχόμενες διασυνδέσεις με αγοραπωλησίες έργων τέχνης ή άλλων αντικειμένων.

Το σπάνιο Ευαγγέλιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο είχε παρουσιαστεί από τον ίδιο σε τηλεοπτική εκπομπή, περιγράφοντάς το ως «μουσιακό αριστούργημα».

Για το συγκεκριμένο αντικείμενο, που είχε προβληθεί και μέσω διαδικτύου, η γκαλερί ανέφερε ότι «ήδη έπραξε τα δέοντα», παραδίδοντάς το στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξεταστούν η αυθεντικότητα, η χρονολόγηση και η δυνατότητα απόκτησής του από το ελληνικό Δημόσιο.

Η εταιρεία σημειώνει ότι δεν διαθέτει εξειδικευμένο γνώστη για θρησκευτικά αντικείμενα, ενώ διευκρινίζει πως οι πίνακες που εντοπίστηκαν στις αποθήκες αποτελούν προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και δεν προορίζονταν για εμπορική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3), τα έργα προέρχονται από κληρονομιά των γονέων του και βρίσκονται στην κατοχή του εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

«Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη», αναφέρει η εταιρεία.

Μπαλάσκας: Θα ελεγχθούν τα πάντα

Για την εξέλιξη της υπόθεσης μίλησε και ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, επισημαίνοντας ότι, βάσει της νομοθεσίας, αντικείμενα τέτοιας παλαιότητας όπως το Ευαγγέλιο οφείλουν να δηλώνονται στις ελληνικές αρχές.

Παράλληλα, περιέγραψε την κατεύθυνση των ερευνών, τονίζοντας: «Οι αστυνομικοί ξέρετε τι λένε; Θα ελεγχθούν τα πάντα. Θα ελεγχθούν ακόμα και τα Rolex που πουλούσε».

Σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ανέφερε: «Αν αυτό το Ευαγγέλιο είναι απροσδιόριστο, δεν υπάρχει σε κάποια προσδιορισμένη ελληνική ή παγκόσμια συλλογή, αν δεν είναι καταγεγραμμένο, αν δεν καταδεικνύεται ότι έχει με δόλιο τρόπο αφαιρεθεί από κάπου, και δεν μπορεί να προσδιοριστεί από πού είναι, τότε δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ποινικές διατάξεις».