Η δημοσιοποίηση ενός σπάνιου θρησκευτικού κειμηλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στάθηκε η αφετηρία για μια υπόθεση που εξελίχθηκε ταχύτατα σε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, που κατέληξε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, κατασχέσεις και σοβαρά ερωτήματα για την προέλευση πολύτιμων αντικειμένων.

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή που ο γνωστός γκαλερίστας ανήρτησε βίντεο στα προσωπικά του προφίλ, γνωστοποιώντας ότι προχωρά σε δημοπράτηση ενός Ευαγγελίου, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από δύο υποψήφιους αγοραστές.

Το οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο παρουσιαζόταν το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο με χρονολόγηση το 1745, έγινε αντιληπτό από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές. Ακολούθησε άμεση αντίδραση, με την αστυνομία να πραγματοποιεί έρευνα σε αποθηκευτικό χώρο του εμπόρου τέχνης στα νότια προάστια. Το Ευαγγέλιο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, προκειμένου να εξεταστεί η αυθεντικότητά του από ειδικούς.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του γκαλερίστα, ενώ οι αρχές προσανατολίζονται στην επέκταση της έρευνας και σε άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη δραστηριότητά του. Στην αποθήκη του εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από 300 πίνακες, οι οποίοι ελέγχονται ως προς το ενδεχόμενο να είναι πλαστοί, καθώς και μετρητά που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ.

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η εταιρεία του επιχειρηματία επισημαίνει ότι το Ευαγγέλιο παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει εξειδίκευση σε θρησκευτικά κειμήλια.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι πίνακες που βρέθηκαν δεν προορίζονται για εμπορική εκμετάλλευση, αλλά αποτελούν μέρος προσωπικής συλλογής του Γιώργου Τσαγκαράκη, η οποία –όπως αναφέρεται– προέρχεται από οικογενειακή κληρονομιά δεκαετιών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο να αποσαφηνιστεί η προέλευση των έργων και να αποτυπωθεί το εύρος της υπόθεσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ανακοίνωση της εταιρείας δεν γίνεται καμία αναφορά στην επιχείρηση της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για την έφοδο της ειδικής ομάδας του ελληνικού FBI, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί με εξειδίκευση στην εξάρθρωση κυκλωμάτων αρχαιοκαπηλίας. Για τους πίνακες που εντοπίστηκαν γίνεται απλώς γενική αναφορά ότι βρίσκονται στην κατοχή του γκαλερίστα εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και ότι αποτελούν κληρονομιά από τους γονείς του. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο χρηματικό ποσό των περίπου 150.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το Ευαγγέλιο που ο συλληφθείς παρουσίαζε σε βίντεο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπερασπιστική γραμμή που προβάλλεται από τους νομικούς του εκπροσώπους είναι ότι «η εταιρεία έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του». Ωστόσο, στην ανακοίνωση της γκαλερί φαίνεται να αποσιωπάται το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο είχε τεθεί προς πώληση, ενώ επιχειρείται να δοθεί η εντύπωση ότι παραδόθηκε απευθείας στις αρχές. Εντύπωση προκαλεί επίσης η πρόθεση του γκαλερίστα να το διαθέσει προς αγορά στο ελληνικό δημόσιο.

Η εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να ρίξει φως στο πώς το Ευαγγέλιο περιήλθε στην κατοχή του Γιώργου Τσαγκαράκη και αν πρόκειται για αντικείμενο που συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες αρχαιοκαπηλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, η αστυνομία προσανατολίζεται σε νέες επιχειρήσεις, εξετάζοντας όλους τους επαγγελματικούς χώρους που συνδέονται με τον γνωστό γκαλερίστα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Γιώργος Τσαγκαράκης οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα ευρήματα της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Όπως έχει γίνει γνωστό, την προηγούμενη ημέρα ο γκαλερίστας είχε αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο αναφερόταν στην πώληση ενός Ευαγγελίου του 18ου αιώνα.

Ειδικότερα, παρουσίασε το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο, το οποίο χρονολογείται από το 1745 και τοποθετείται στη Βενετία, κατά την περίοδο του Μητροπολίτη Ιεροσολύμων Παρθενίου. Λίγο μετά τη δημοσίευση, το βίντεο αφαιρέθηκε, καθώς το περιεχόμενό του εμπίπτει στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων, δεδομένου ότι απαγορεύεται η προβολή και πώληση τέτοιων αντικειμένων μεγάλης ιστορικής αξίας.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα δείχνουν ότι το Ευαγγέλιο είναι αυθεντικό. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα για το πώς περιήλθε στην κατοχή του γκαλερίστα παραμένει ανοιχτό.

Παράλληλα, φαίνεται ότι η υπόθεση του Ευαγγελίου αποτέλεσε μόνο την αφορμή, καθώς υπήρχαν ήδη πληροφορίες για τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου, οι οποίες πλέον εξετάζονται σε βάθος από τις αρχές.