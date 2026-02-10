Λίγο μετά τις 9:00 σήμερα, Τρίτη 10/2 πέρασε την πόρτα του Αεροδικείου Αθηνών ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο Έλληνας αξιωματικός αναμένεται να απολογηθεί για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα και έχει προκαλέσει ισχυρό κλυδωνισμό στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο συνήγορός του, την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι ο εντολέας του παραμένει ψύχραιμος και πως αναμένει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο σμήναρχος ο οποίος αναμένεται να κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία, φέρεται να είχε στείλει 10 απόρρητα reports στους Κινέζους για 30.000, ενώ οι Αρχές εκτιμούν πως γενικότερα είχε πάρει πολλά περισσότερα χρήματα.

Βίντεο και φωτογραφίες από την άφιξή του στο Αεροδικείο

Αστυνομικές και στρατιωτικές πηγές κάνουν λόγο για ένα «ιδιαίτερα δεμένο κατηγορητήριο», το οποίο έχει δομηθεί μετά από έρευνες και πολύμηνη συλλογή πληροφοριών αλλά και ηλεκτρονικών ιχνών.

Πώς έγινε κατάσκοπος

Ο 54χρονος απαντώντας σε ερωτήσεις στελεχών της ΕΥΠ ισχυρίστηκε ότι έστειλε το βιογραφικό του σε εταιρείες για να βρει δουλειά μετά την αποστρατεία του, και από εκεί τον προσέγγισε μια κινεζική εταιρεία που τον στρατολόγησε.

Στα τέλη του 2023 ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας όπως επεσήμανε προσεγγίστηκε από κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα.

Λίγο αργότερα και ειδικότερα, στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.