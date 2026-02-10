Ενώπιον του Αεροδικείου θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη 10/2 ο σμήναρχος ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Ο 54χρονος θα απολογηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης ενώ έχει ήδη απαντήσει σε ερωτήσεις από στελέχη της ΕΥΠ και ισχυρίστηκε ότι έστειλε το βιογραφικό του σε εταιρείες για να βρει δουλειά μετά την αποστρατεία του, και από εκεί τον προσέγγισε μια κινεζική εταιρεία που τον στρατολόγησε.

Στα τέλη του 2023 ο σμήναρχος προσεγγίστηκε από κινεζική συμβουλευτική εταιρεία, εκπροσωπούμενη από έναν Κινέζο με αμερικανικό όνομα.

Λίγο μόλις καιρό αργότερα και ειδικότερα, στις αρχές του 2024, ο σμήναρχος επισκέφθηκε το Πεκίνο για λίγες ημέρες, χωρίς να ενημερώσει την Πολεμική Αεροπορία, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για σεμινάριο εκμάθησης κινεζικής γλώσσας.

Στο Πεκίνο κατά τις ίδιες πληροφορίες συναντήθηκε εκ νέου με τον Κινέζο αξιωματούχο και μια ακόμα γυναίκα, κινεζικής καταγωγής, οπότε και οριστικοποιήθηκε το σχέδιο κατασκοπείας, καθορίζοντας το είδος και τον τρόπο αποστολής πληροφοριών.

Το ταξίδι του Κινέζου πράκτορα στην Αθήνα και η μεταμφίεση στα ΑΤΜ

Ο Κινέζος πράκτορας επισκέφθηκε αργότερα την Αθήνα για συνάντηση με τον Έλληνα αξιωματικό, ενώ φέρεται να είχε επαφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο δίκτυο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος καταβολής των χρημάτων, που γινόταν σε κρυπτονομίσματα, δολάρια και ευρώ.

Ο σμήναρχος όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 10/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» έκανε ανάληψη τα χρήματα μέσω ATM, συχνά μεταμφιεσμένος για να αποφύγει την αναγνώριση από κάμερες, προκειμένου να μην αφήσει ίχνη και να κρύψει την ταυτότητά του.

Ο σμήναρχος φέρεται να είχε στείλει 10 απόρρητα reports στους Κινέζους για 30.000 ενώ οι Αρχές εκτιμούν πως γενικότερα είχε πάρει πολλά περισσότερα χρήματα.