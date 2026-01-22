Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει τη φονική παράσυρση της 27χρονης νηπιαγωγού στη Θεσσαλονίκη από μηχανή.

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή Live News και δείχνει τη μηχανή να παρασέρνει τη γυναίκα, με τη μητέρα του θύματος να ξεσπά σε δηλώσεις που παραχώρησε.

Όπως είπε, ο 24χρονος οδηγός που κρίθηκε σήμερα ένοχος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για το φονικό τροχαίο που έγινε το 2022, νοιαζόταν μόνο για το όχημα του.

«Αυτό είναι ένα παιδί που ο πατέρας του αποφάσισε χωρίς δίπλωμα να του αγοράσει μηχανή και έγινε αυτό που έγινε. Δεν φορούσε κράνος, δεν είχε φώτα αναμμένα, δεν είχε άδεια να κυκλοφορήσει. Στη σέλα της μηχανής είχε κάπου δέκα κλήσεις», είπε η γυναίκα στο Live News.

«Δεν έκανε ούτε ένα ελιγμό, λέει ότι στην αρχή δεν κατάλαβε ότι χτύπησε άνθρωπο, σηκώθηκε να μαζέψει τη μηχανή, η μηχανή δεν έπαιρνε μπρος. Όλη του η έννοια ήταν στη μηχανή που ήταν καινούργια και δεν έπαιρνε μπρος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Στην εκπομπή του Mega μίλησε και ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ο οποίος δήλωσε ότι ο οδηγός δεν κοιτούσε μπροστά στον δρόμο, αλλά πίσω, επειδή φοβόταν ότι τον παρακολουθούσε περιπολικό.

«Όχι μόνο έκανε ελιγμούς, αλλά δεν κοίταγε ούτε καν μπροστά του. Κοιτούσε προς τα πίσω, μήπως το περιπολικό κυνηγάει αυτόν, ξέροντας τι παραβάσεις κουβαλάει», είπε ο δικηγόρος.