Για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων συνελήφθη την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, σε περιοχή του δήμου Κισσάμου στην Κρήτη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, ένας 51χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, ο άνδρας, μέσω της δημόσιας διαδικτυακής ομάδας που διατηρεί σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προέβη στη διασπορά ψευδών πληροφοριών που αφορούσαν εξαφανισμένο άτομο, με αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό των Αρχών και την πρόκληση άσκοπης περαιτέρω αναστάτωσης οικείων του εξαφανισθέντος.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.