Δολοφονία και μάλιστα καλά σκηνοθετημένη είναι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο θάνατος του 64χρονου ξενοδόχου από τη Ρόδο, Κωνσταντίνου Τσιαντή, με το Α.Τ. Ιαλυσού να σχηματίζει δικογραφία και να αναζητεί έναν 49χρονο Ουκρανό ως δράστη.

Ο 64χρονος είχε βρεθεί νεκρός μέσα σε χαράδρα βάθους 3 μέτρων, ενώ πάνω του εντοπίστηκε και η μοτοσικλέτα την οποία είχε μισθώσει για τις μετακινήσεις του. Ένα σκηνικό που έδινε εικόνα τροχαίου δυστυχήματος, αλλά μια σειρά από κρίσιμα στοιχεία που αξιοποίησαν οι αστυνομικοί οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι κάτι άλλο έχει συμβεί.

Ο Κωνσταντίνος Τσιαντής φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 49χρονο Ουκρανό, ο οποίος στη συνέχεια σκηνοθέτησε το τροχαίο δυστύχημα, κάνοντας όμως σειρά λαθών και παρά το γεγονός ότι χρησιμοποίησε το προσωπικό κινητό τηλέφωνο του θύματος κατά τις πρώτες ημέρες, προκειμένου να ξεγελάσει τους οικείους του.

Η αιτία της δολοφονίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν ένα παλιό ξενοδοχείο στην περιοχή Κρεμαστή Ρόδου που κατείχε ο 64χρονος και το οποίο ήθελε να αποκτήσει με κάθε τρόπο ο άνδρας από την Ουκρανία. Αυτό, προκειμένου, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, να το αξιοποιήσει για να κρύβει εκεί παράνομους μετανάστες που έρχονταν στο νησί και μέχρι αυτοί να πάρουν τον δρόμο για την ενδοχώρα. Άλλωστε, ο 49χρονος είχε ποινικό παρελθόν για ανάλογες υποθέσεις και είχε καταδικαστεί σε πολυετή ποινή κάθειρξης.

Ο 64χρονος, όμως, αποφάσισε τελικά να παραχωρήσει σε άλλο πρόσωπο – επιφανή επιχειρηματία της Ρόδου – το παλιό ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα να χαλάσει τα σχέδια του 49χρονου Ουκρανού που δεν δίστασε να τον δολοφονήσει.