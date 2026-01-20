Ανατροπή υπάρχει με τον θάνατο ξενοδόχου στη Ρόδο που είχε εξαφανιστεί, καθώς προέκυψε ότι δολοφονήθηκε και πως ο τόπος του εγκλήματος διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο που να παραπέμπει σε ατύχημα.

Πρόκειται για την υπόθεση του Κωνσταντίνου Τσιαντή που είχε εξαφανιστεί την 1η Μαΐου και βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό, δίπλα στο δίκυκλό του. Σύμφωνα με την dimokratiki.gr η δήλωση εξαφάνισής του έγινε στις 3 Μαΐου από τη σύζυγό του, Οκσάνα Ζντανόβιτς. Παρά την απόσταση που υπήρχε μεταξύ τους, τα τελευταία χρόνια διατηρούσαν στενή επικοινωνία, η οποία διακόπηκε ξαφνικά, προκαλώντας ανησυχία.

Το τελευταίο στίγμα του 63χρονου εντοπιζόταν στην περιοχή της Λίνδου, με την ΕΛ.ΑΣ. να είχε εξαπολύσει ευρείες έρευνες σε συνεργασία με εθελοντές και την υποστήριξη της Γραμμής Ζωής, η οποία είχε εκδώσει Silver Alert για την εξαφάνισή του.

Η ίδια τότε είχε περιγράψει μια σχέση με εντάσεις και χωριστές κατοικίες από τον Απρίλιο του 2022, με διατήρηση όμως καθημερινής επικοινωνίας. Αστυνομικοί είχαν μεταβεί μαζί της στην οικία του στην επαρχιακή οδό Κρεμαστής Μαριτσών και δεν τον εντόπισαν.

Στο πρώτο αυτό στάδιο, στο κάδρο μπήκαν παράγοντες όπως η ψυχολογική πίεση που, σύμφωνα με τη σύζυγο, τον βάραινε λόγω προβλήματος υγείας και φόβου για καρκίνο, καθώς και αναφορές ότι ακουγόταν μεθυσμένος σε τηλεφωνικές συνομιλίες.

Καταγράφηκε επίσης ότι δεν είχε αυτοκίνητο, ότι χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενο και ότι το είχε επιστρέψει πριν από την εξαφάνιση.

Η ανεύρεση της σορού και η εικόνα που έπεισε σχεδόν τους πάντες

Στις 7 Μαϊου 2025, με τη συνδρομή εθελοντών του Silver Alert, ο Κωνσταντίνος Τσιαντής εντοπίστηκε νεκρός στην επαρχιακή οδό Παστίδας Καλυθιών, στην περιοχή Πασαούτια, μαζί με τη μοτοσικλέτα μέσα σε χαράδρα.

Η εικόνα που έβλεπαν όλοι ήταν, σε πρώτη ανάγνωση, συμβατή με δυστύχημα, ένας άνθρωπος νεκρός σε γκρεμό, δίπλα σε δίκυκλο.

Αυτό το «συμβατό» είναι που καθόρισε το δημόσιο κλίμα και καθυστέρησε, όχι τη διαδικασία, αλλά την κοινωνική βεβαιότητα ότι μπορεί να κρύβεται έγκλημα.

Η υπόθεση πέρασε από διαφορετικά χέρια και στάδια. Την έρευνα ανέλαβε το ΑΤ Ιαλυσού και όταν μια υπόθεση παύει να εξαρτάται από την «εικόνα» του τόπου και αρχίζει να βασίζεται σε καταθέσεις, κάμερες, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, τραπεζικές κινήσεις, ψηφιακά ίχνη, πραγματογνωμοσύνες και ιατροδικαστικές τοξικολογικές εκθέσεις, τότε το πιθανό μετατρέπεται σε τεκμηριωμένο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες κατέληξαν ότι δράστης είναι ένας μεσήλικας αλλοδαπός ο οποίος όπως φέρεται να έχει προκύψει προέβη στη «σκηνοθέτηση» του τόπου ανεύρεσης του πτώματος, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις Αρχές ώστε ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα, με στόχο να αποσιωπηθεί το έγκλημα και να αποφευχθεί διασύνδεση μαζί του.

Ηδη σύμφωνα με τις πληροφορίες η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της και θα πρέπει να αναμένονται σύντομα εξελίξεις και σε επίπεδο δικαστικής διερεύνησής της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε γκρεμό παραπλεύρως επαρχιακής οδού.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025.

Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025 αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στην «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου».