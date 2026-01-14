Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στην κεντρική πλατεία της Ερέτριας, στην Εύβοια. Στο σημείο ήταν μία τριμελής παρέα ανηλίκων, ηλικίας 14 έως 16 ετών, ενώ εμφανίστηκε και δεύτερη ομάδα 6 ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας 15χρονος βρισκόταν με μία φίλη του όταν ένα άλλο ανήλικο παιδί τον έφτυσε. Ακολούθησε συμπλοκή, και το παιδί που ξεκίνησε την επίθεση κάλεσε φίλους του να συμμετάσχουν στον ξυλοδαρμό του. Ο μαθητής δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να σπάσει η γνάθος του από μπουνιές και κλωτσιές και να υποστεί σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διεκομίσθη αρχικά στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και στη συνέχεια στη γναθοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Αγλαΐα Κυριακού».

Τι λέει ο Μιχάλης Γιαννακός

Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΕΟΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, το περιστατικό θα μπορούσε να έχει την ίδια τραγική κατάληξη με τον 17χρονο στις Σέρρες.

«Πότε θα αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας; Σχολεία, οικογένειες, κοινωνική προστασία, εισαγγελικές αρχές: όλοι πρέπει να κινητοποιηθούν για να προστατευθούν τα παιδιά», τονίζει ο κ. Γιαννακός.

«Πόσα ανήλικα πρέπει να κινδυνεύσουν για να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα λήψης μέτρων; Δεν χτυπάει απλά καμπανάκι. Πρέπει να ηχήσουν μεγάλες καμπάνες στη κοινωνία μας», προσθέτει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΕΟΔΗΝ, πάνω από 3.000 ανήλικα παιδιά προσέρχονται κάθε χρόνο τραυματισμένα στα νοσοκομεία, είτε με σοβαρά είτε με λιγότερο σοβαρά τραύματα. Το περιστατικό της Ερέτριας υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για μέτρα πρόληψης και προστασίας μέσα στα σχολεία αλλά και στην κοινωνία συνολικά.

«Ας σοβαρευτούμε πριν θρηνήσουμε νέες τραγωδίες», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΕΟΔΗΝ.