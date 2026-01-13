Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, με την αγωνία να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα για την τύχη του.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, 16 εθελοντές του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. θα βρεθούν στην Κρήτη προκειμένου να συμβάλουν στον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου.

Ο επικεφαλής της ομάδας, Χρήστος Ράμος, με ανάρτησή του ανακοίνωσε και επίσημα ότι την Τετάρτη θα βρεθούν οι εθελοντές στην Κρήτη, μαζί με drones, υποβρύχιες κάμερες και τους 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Η ανάρτηση του

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με τη Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας.

Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (3 drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λπ.).

Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από συνεργαζόμενη ομάδα της Kyon Osfrisis.

Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου, διαθέτοντας τους θηροφύλακες και κυνηγούς που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!!!

Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας (με απόλυτη εχεμύθεια) και να καλέσουν στο 6936806227, κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. ή στο 10-65 ή στο 100.

