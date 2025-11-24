Λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου. Πρόκειται για μια κατοικία η οποία βρίσκεται σε ερημικό σημείο, στο τέλος ενός χωματόδρομου, με το σπίτι να είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, με βαν γραφείου τελετών απομακρύνθηκε από το σημείο η σορός του θύματος που φέρεται ότι δολοφονήθηκε από τα χέρια ενός αδελφού του.

Ο φερόμενος ως δράστης φέρει τραύματα και νοσηλεύεται ενώ ο τρίτος αδελφός, που ενημέρωσε τις Αρχές, δίνει ακόμα κατάθεση στους αστυνομικούς.

Η μαρτυρία γείτονα

Όπως περιέγραψε σε μαρτυρία του γείτονας των αδελφών, η ένταση και οι φασαρίες ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους, συνήθως με αφορμή το αλκοόλ. «Κάθε μέρα» απάντησε ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για τη συχνότητα των προβλημάτων, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Γινόταν εδώ πέρα μέσα ο χαμός. Τι γινόταν, ρε παιδί μου, αδέρφια να πούμε και σκοτωνόντουσαν, τόσο ξύλο».

Ο μάρτυρας ανέφερε πως οι καβγάδες ήταν συχνοί, ιδιαίτερα μετά τις απογευματινές ώρες: «Ξύλο, μπουνιές για το κρασί. Ο άλλος ήταν φτιαγμένος διαφορετικά, ο άλλος ήτανε με το κρασί, ο άλλος ήτανε με τη δουλειά και γινόταν μέσα εδώ χαμός». Μάλιστα, τόνισε την έντονη εξάρτηση από το αλκοόλ: «Το κρασί ήταν μπουκάλια, πάντως, μπουκάλια».

Ο γείτονας σκιαγράφησε μια εικόνα απόλυτης φτώχειας και εγκατάλειψης για τα τρία αδέρφια. «Δεν έχει ούτε ένα παράθυρο. Τα ‘χουνε σπάσει όλα. Δεν έχουν μείνει παντζούρια, δεν έχουν αφήσει τίποτα και ζούσαν σαν τα ζώα, να πούμε, μέσα. Απλώς είχαν ένα σκέπαστρο», σημείωσε, λέγοντας πως έπαιρναν τρόφιμα από την εκκλησία και τη γειτονιά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε κάνει παρατηρήσεις για τις φασαρίες και είχε δεχθεί απειλές: «Έκανα μια παρατήρηση μια μέρα για τις φωνές, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και με απείλησαν και οι τρεις».

Τέλος, έδωσε πληροφορίες για τους τρεις άνδρες, αναφέροντας πως το θύμα ήταν επαίτης, ένας ήταν ντελιβεράς και ο τρίτος «ήτανε σε, σε χαρτόκουτα, κοιμόταν στην Ομόνοια».