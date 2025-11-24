Ψαλίδι φαίνεται πως είναι το φονικό όπλο με το οποίο ένας 44χρονος έσφαξε τον 47χρονο αδερφό του, μέσα στο σπίτι που διέμεναν με τον μεγαλύτερο αδερφό τους, ηλικίας 48 ετών.

Ο τελευταίος ήταν αυτός που κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. γύρω στις 05:15 νωρίς το πρωί της Δευτέρας 24/11, προκειμένου να ενημερώσει με τρεμάμενη φωνή για το φονικό. Τα τρία αδέρφια κατοικούσαν σε ένα σχετικά απομονωμένο σημείο, στον Λουτρόπυργο -σε έναν χωματόδρομο που δεν έχει καν αρίθμηση- κοντά σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής.

Για την ώρα είναι άγνωστο τι οδήγησε στην οικογενειακή τραγωδία, με τον 44χρονο να έχει κι αυτός τραύματα στο πρόσωπο, δείγμα ότι προηγήθηκε καβγάς πριν από τη δολοφονία. Πληροφορίες θέλουν τα τρία αδέρφια να αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ, κάτι που ίσως να εξηγεί το τι συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 24/11.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι των τριών ανδρών, βρήκαν τον 47χρονο σφαγμένο και συνέλαβαν τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος μεταφέρθηκε πρώτα στο Αττικό Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Στην οικία στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου μεταβαίνει και ιατροδικαστής για μακροσκοπική εξέταση στον νεκρό που θα δείξει από τι προήλθε ο θάνατος.