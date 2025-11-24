Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο σε μονοκατοικία στη Νέα Πέραμο Αττικής νωρίς το πρωί της Δευτέρας 24/11.
Από το ίδιο σημείο διακομίστηκε σε νοσοκομείο και ένας δεύτερος άνδρας, ο οποίος είναι αδερφός του θύματος.
Ο τραυματισμένος άνδρας φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης.
Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν πως ο δράστης είναι 44 ετών και το θύμα 47 ετών.
Την κλήση στην αστυνομία έκανε στις 05:15 το πρωί της Δευτέρας ο μεγάλος τους αδερφός, ηλικίας 48 ετών.