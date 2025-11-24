Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις μετά το φονικό που σημειώθηκε στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου. Γείτονες μιλούν για τραγικές συνθήκες διαβίωσης, καταχρήσεις και καθημερινή βία στο σπίτι των τριών αδερφών.

Σημειώνεται πως ο 44χρονος έσφαξε με ψαλίδι τον 47χρονο αδερφό του, μέσα στο σπίτι που διέμεναν με τον μεγαλύτερο αδερφό τους, ηλικίας 48 ετών. Ο τελευταίος ήταν αυτός που κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. γύρω στις 05:15 νωρίς το πρωί της Δευτέρας 24/11, προκειμένου να ενημερώσει με τρεμάμενη φωνή για το φονικό. Τα τρία αδέρφια κατοικούσαν σε ένα σχετικά απομονωμένο σημείο, στον Λουτρόπυργο -σε έναν χωματόδρομο που δεν έχει καν αρίθμηση- κοντά σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής.

Όπως περιέγραψε σε μαρτυρία του γείτονας των αδελφών, η ένταση και οι φασαρίες ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους, συνήθως με αφορμή το αλκοόλ. «Κάθε μέρα» απάντησε ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για τη συχνότητα των προβλημάτων, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Γινόταν εδώ πέρα μέσα ο χαμός. Τι γινόταν, ρε παιδί μου, αδέρφια να πούμε και σκοτωνόντουσαν, τόσο ξύλο».

Ο μάρτυρας ανέφερε πως οι καβγάδες ήταν συχνοί, ιδιαίτερα μετά τις απογευματινές ώρες: «Ξύλο, μπουνιές για το κρασί. Ο άλλος ήταν φτιαγμένος διαφορετικά, ο άλλος ήτανε με το κρασί, ο άλλος ήτανε με τη δουλειά και γινόταν μέσα εδώ χαμός». Μάλιστα, τόνισε την έντονη εξάρτηση από το αλκοόλ: «Το κρασί ήταν μπουκάλια, πάντως, μπουκάλια».

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

Ο γείτονας σκιαγράφησε μια εικόνα απόλυτης φτώχειας και εγκατάλειψης για τα τρία αδέρφια. «Δεν έχει ούτε ένα παράθυρο. Τα ‘χουνε σπάσει όλα. Δεν έχουν μείνει παντζούρια, δεν έχουν αφήσει τίποτα και ζούσαν σαν τα ζώα, να πούμε, μέσα. Απλώς είχαν ένα σκέπαστρο», σημείωσε, λέγοντας πως έπαιρναν τρόφιμα από την εκκλησία και τη γειτονιά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως είχε κάνει παρατηρήσεις για τις φασαρίες και είχε δεχθεί απειλές: «Έκανα μια παρατήρηση μια μέρα για τις φωνές, γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και με απείλησαν και οι τρεις».

Τέλος, έδωσε πληροφορίες για τους τρεις άνδρες, αναφέροντας πως το θύμα ήταν επαίτης, ένας ήταν ντελιβεράς και ο τρίτος «ήτανε σε, σε χαρτόκουτα, κοιμόταν στην Ομόνοια».